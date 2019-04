Sánchez ofrece en Gijón su mitin más multitudinario ante 3.500 personas: "Me siento orgulloso de ser español"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha ofrecido este miércoles en Gijón su mitin más multitudinario hasta la fecha en lo que va de campaña, reuniendo a 3.500 personas, según la cifra oficial ofrecida por los organizadores.

"¡Me siento orgulloso de ser español. Que lo escuchen bien alto!", ha clamado en el abarrotado pabellón del Palacio de Congresos del Recinto Ferial de la ciudad, donde le han recibido entre gritos de ánimo y aplausos.

Teloneado por la 'número dos' de su partido, Adriana Lastra, el candidato del PSOE a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la candidata a la alcaldía de Gijón, Ana González, Sánchez ha rebatido los argumentos de las formaciones de derecha cuando esgrimen que el domingo lo que está en juego es si "España sí o no".

"Nosotros lo que decimos es España sí o sí, siempre sí, pero una España en la que quepamos todos, no solo los que se convocaron en Colón", una España orgullosa de haber reconocido desde hace años el matrimonio entre personas del mismo sexo, un derecho que con la llegada de la ultraderecha se vuelve a poner en cuestión, ha alertado.

Sánchez ha compartido con la audiencia su percepción de que el PSOE está "tocando con las yemas de los dedos" ser primera fuerza política en unas generales por primera vez en 11 años. "Pero no basta con ganar, tenemos que ganar y gobernar y para eso necesitamos una mayoría parlamentaria amplia", ha advertido. Por eso ha pedido prudencia, para que nadie haga "castillos en el aire", ya que si suman las tres derechas, gobernarán y el PSOE no tendrá nada que hacer.

Para conseguir el objetivo de gobernar, ha pedido una "enorme movilización" el 28 de abril para "hacer una moción de censura social" que ponga fin a la crispación en la política, a la confrontación territorial, a la desigualdad y a la corrupción. Y para ofrecer a España la estabilidad que se precisa para emprender las transformaciones necesarias.

"Estamos muy cerca de lograrlo, pero existe el riesgo real de que la derecha y sus tres siglas sumen", ha advertido para que nadie se confíe.

No es no al independentismo

Como viene haciendo en la mayoría de sus mítines, Sánchez se ha esmerado en dejar claro ante su audiencia que las derechas mienten cuando le acusan de haberse vendido al independentismo, de tener pactado un referéndum de independencia o de estar dispuesto a vender España a cachos.

"Cuando digo no es no. No va a haber referéndum ni independencia. Que dejen de mentir. Unos y otros (independentistas y partidos de derecha) saben que la independencia no se va a producir", ha señalado, si bien ha defendido que "España es grande cuando se reconoce en su diversidad".

También la igualdad entre españoles se garantiza con un Estado fuerte de las autonomías, ha subrayado en contraposición con uno de los argumentos más explotados por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que cree que la fuerte descentralización del Estado español ha originado situaciones de desigualdad entre españoles según el territorio en el que vivan.

Del partido 'naranja' Sánchez ha criticado que tengan "más opiniones que días tiene el año", aunque también se ha centrado en censurar las polémicas declaraciones del fichaje económico del PP, Daniel Lacalle, defendiendo que el debate en torno a las pensiones no es cuánto se revalorizan sino cuánto se recortan. El PSOE en cambio defiende unas pensiones dignas y blindar su carácter público en una reforma de la Constitución.

Sánchez continuará este jueves haciendo campaña en Alcalá la Real (Jaén), Granada y Barcelona, antes de cerrar el viernes en Toledo, Madrid y Valencia.