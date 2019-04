Los ataques de los candidatos en el bronco debate de Atresmedia

Pedro Sánchez: "Falso es falso, nunca es nunca y no es no"

Pablo Casado: "No mientas cariño el problema eres tú"

Albert Rivera: "El señor Sánchez ha estado 10 meses rindiendo pleitesía a los independentistas"

Albert Rivera: "Le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral"

Pablo Iglesias: "Creo que se puede discutir de manera más respetuosa"

Pablo Casado: "Cada vez que abre la boca el señor Sánchez sube el pan, el diésel y la luz"

Pablo Casado: "Cuando el señor Sánchez está al mando de España el consumo de los hogares se desploma".

Pablo Casado: el señor Sánchez es como una matrioska, una muñeca rusa, con partidos como Podemos, independentistas catalanes y Bildu dentro".

Pablo Casado (sobre Arnaldo Otegi): "Una persona experta en secuestros es capaz de pedir rescate a cambio de todo"

Albert Rivera: "El PP y PSOE pueden pasarse peleándose 40 años más sobre quién ha creado empleo. No se los crean, esos contratos son basura"

Albert Rivera: "El partido socialista es la máquina de paro de España"

Pedro Sánchez: "La trampa de la derecha es elevar bajar los impuestos y a la vez implantar el copago y subir el precio de las guarderías"

Pedro Sánchez "Ya estamos con las primarias de la derecha: a ver quién dice la mayor barbaridad"

Albert Rivera: "Preparen el bolsillo ciudadanos, porque como llegue Sánchez le vana meter la mano en el bolsillo, como en el dieselazo, que para él deben de ser ricos".

Albert Rivera: "No podemos decir no sé qué de revoluciones fiscales y que luego llegue Montoro y hagamos la subida del IVA y del IRPF"

Pablo Iglesias "Todos sabemos que el partido Socialista cuando está solo, se le olvida lo prometido".

Pablo Iglesias "No hay que interrumpir todo el rato señor Rivera, es usted muy maleducado"

Pablo Iglesias: "Estoy seguro de que a mucha gente que le vota a usted no le gusta verle tan impertinente"

Albert Rivera: "Nosotros lo que queremos es que si ustedes se van de vacaciones nadie pueda okupar sus casas. Podemos propone lo contrario, que se pueda okupar"

Pablo Iglesias: "Quien tenga más de diez viviendas (bancos o la propia Sareb) le vamos a obligar a sacarla a precio público. A hacer una oferta con precios que las familias puedan asumir"

Pablo Casado: "El PSOE es como el aloe vera, cada vez que investigan a su partido encuentran más propiedades"

Albert Rivera: "El mayor aliado de la xenofobia es el buenismo"

Bloque de la violencia machista:

Pedro Sánchez: "Usted, señor Casado, está diciendo que las personas que no tienen empleo son las que sufren la agresión sexual o la violencia de género"

Pedro Sánchez: "Usted, señor Casado, desconoce lo que es la violencia de género"

Pedro Sánchez: "La ultraderecha ha empezado a hacer una lista negra de los profesionales que están luchando contra los maltratadores".

Albert Rivera: "España no se merece un presidente como el señor Sánchez. No está a la altura. Cuando maltratan a una mujer no es del PSOE o del PP; es una lacra de todos".

Pablo Iglesias: "Estoy muy avergonzado por cómo se está desarrollando este debate".

Pablo Casado: "No se ponga usted una piel de cordero, señor Sánchez".

Pedro Sánchez: "Señor Rivera, usted solo dibuja una España azul oscuro, el de la extrema derecha"

Albert Rivera: "Sánchez va con Torra y no se va a estudiar"

Pedro Sánchez: "Va usted acelerado, señor Rivera, acelerado"

Seguiremos ampliando.