El presidente del Gobierno y candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez, ha decidido finalmente acudir al debate a cuatro organizado por RTVE; sin embargo, de momento parece que no participará en el que prepara la cadena Atresmedia con el resto de candidatos: Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

Aunque pueda parecer sorprendente, no sería la primera vez que el líder del partido en el Gobierno rechaza participar en un debate con los líderes de los principales partidos. En diciembre de 2015, con la reciente llegada de Podemos y Ciudadanos a la vida política española, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apostó por no acudir a ninguna de las citas programadas con otros representantes políticos que no fuera el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

De este modo, al debate organizado por el periódico 'El País' solo acudieron Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera; y al gestionado por Atresmedia se unió la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy solo debatió con Sánchez en un 'cara a cara' gestionado por RTVE.

Tras esta experiencia, y la obligación de repetir elecciones a los seis meses, Rajoy cambió de estrategia. Se llevó a cabo un solo debate electoral: fue a cuatro (con los líderes de los partidos más representados en el Congreso de los Diputados) y en las instalaciones de RTVE. Y sí que participó Rajoy.

Debates de 2019: una cuestión en el aire

A una semana de que termine la campaña electoral, todavía hay una cuestión en el aire: los debates entre los principales candidatos al Gobierno de España. Atresmedia anunció su intención de hacer un debate a cinco, incluyendo a Vox en su apuesta. La Junta Electoral Central prohibió este movimiento; por lo que se decantaron por un debate a cuatro. El 23 de abril fue el día elegido. Casado, Iglesias y Rivera han confirmado su presencia.

Pedro Sánchez parece que se decanta por el de RTVE, en el que también participarán los otros tres candidatos. ¿La fecha? Todavía es una incógnita. La cadena pública ha anunciado este jueves su intención de celebrarlo el 23 de abril, pero... ¿qué pasa con el de Atresmedia? ¿quién irá a cada una de las emisiones? Estas y otras cuestiones se resolverán en las próximas jornadas.