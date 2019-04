Sánchez quería incluir en el debate a Vox porque es un "factor determinante" y se abre a reformar la norma

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que el presidente Pedro Sánchez aceptó un debate electoral a cinco en una televisión privada porque se quería incluir a Vox, al entender que es "un factor determinante" según las encuestas en esta campaña y que tiene "visibilidad". Al rechazar este formato la Junta Electoral Central y en igualdad de condiciones entre Atresmedia y TVE, el Gobierno apuesta "por la televisión pública, que es de todos".

Celaá ha dado estas explicaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la presencia de Sánchez en un debate a cuatro (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) en TVE, que fue la primera en hacer esta oferta. La Junta Electoral ha considerado que la inclusión de Vox rompe el principio de proporcionalidad.

En respuesta a los periodistas, la portavoz no ha querido decir si el Gobierno ve o no un error que Sánchez aceptara ese debate a cinco que luego ha sido invalidado. Ha explicado que se conocían las limitaciones de Televisión Española para organizarlo con Vox, "que no se podía hacer", pero ha añadido que era un "elemento posible" en un medio privado.

"Que una televisión privada oferte un debate que consideramos que políticamente añadía un factor coyuntural y que tiene visibilidad en el momento, tiene sentido", ha expuesto Celaá. "Se estaba buscando al incorporación, la suma, de ese otro factor determinante según las encuestas", ha agregado.

La Portavoz ha señalado que hay varias propuestas de distintos partidos, entre ellos ha situado al PSOE, que apuestan por reformar la Ley Electoral porque creen que necesita "una actualización". Con respecto a los debates, ha opinado que "no hay ninguna disfunción" en lo que ocurre en España y que en el entorno europeo hay países que tienen regulado el asunto y otros que no.

Celaá ha citado otros asuntos que están en cuestión de la legislación electoral, como la duración de la campaña electoral, la existencia de una jornada de reflexión y "silencio", o la prohibición de publicar encuestas cerca ya del día de votación. "Todo esto tiene que entrar en una coctelera que nos permita actualizar cómo abordamos en España las campañas", ha dicho.