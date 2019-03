Rivera: "No podemos echar a Sánchez para que venga otra vez el PP"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este domingo al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por su disposición a "pactar con los nacionalistas" y ha señalado que no se puede echar del Gobierno a Pedro Sánchez para que "venga otra vez el PP".

Centenares de simpatizantes se han congregado este domingo en la Plaza de Colón de Majadahonda para arropar a Rivera que ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la candidata al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

Rivera ha anunciado el fichaje del abogado del Estado Edmundo Bal -apartado de la causa del 'procés' por la pérdida de confianza del Gobierno por sus discrepancias en la causa del 'procés'- como número cuatro en la lista electoral por Madrid en las elecciones generales del 28 de abril. "Sigo pensando que eres un héroe", ha señalado. Bal defendía acusar por rebelión en la línea de la Fiscalía, y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, optó por los delitos de sedición y de malversación.

El líder de Cs ha criticado a Casado ya que "está diciendo de nuevo que quiere pactar con los nacionalistas". "La ideología del nacionalismo intenta dividir a los españoles y levantar muros", ha considerado.

"No podemos echar a Sánchez para que venga otra vez el PP", ha asegurado Rivera quien también se ha referido a la manifestación de este sábado en Madrid de los líderes independentistas y ha respondido al presidente catalán, Quim Torra, que "lo que ha hecho mal España es darle las llaves de nuestro país".

A continuación, ha criticado al PSOE y PP por hablar del pasado. "El gran 'hit' de esta legislatura han sido los huesos de Franco y Casado con la Ley del Aborto. No voy a perder ni un minuto mirando al pasado", ha añadido.

"La peor noticia el próximo 28 de abril para Torra, Rufián, Otegi o Junqueras es que ganara Ciudadanos las elecciones", ha recalcado.

Por su parte, el nuevo integrante de la formación naranja, Edmundo Bal, ha comenzado su discurso alegando que "lamentablemente" fue portada de los periódicos por un acto totalmente "injusto" motivado "solo por cumplir con la obligación de una persona honrada".

"Justo cuando me cesaron estaba dolido, me llamó Albert y me dijo 'Eres un héroe'. Y dije 'no, absolutamente no'. No puede ser que llamemos un héroe a quien simplemente quiere cumplir con su obligación", ha añadido.

Al respecto ha considerado que si él es un "héroe" es porque España se encuentra "muy mal y muy baja de valores". "No se puede mentir a los ciudadanos españoles. Por eso me cesaron a mí. Querían que mintieran y me negué. Yo nunca miento", ha subrayado ante centenares de afiliados de la formación.

Bal ha afirmado que se siente "cómodo" en este proyecto y ha criticado que la política parece una "guerra de bandos", incluso de "bandas", en algunas ocasiones por la "descortesía y la mala educación".

El inicio del acto estuvo protagonizado por el candidato regional, Ignacio Aguado, quien ha criticado a Sánchez, ya que su "grosería" y "obscenidad" ha producido "desafección" de la sociedad hacia la clase política.

Ha aseverado a Sánchez por terminar de "desprestigiar las instituciones" y lo ha ejemplificado en el CIS que ahora "parece el centro de investigaciones esotéricas".

En este sentido, ha recalcado que los españoles prefieren mirar al "futuro" y "poner punto y final al bipartidismo". "El PP nos quiere llevar a los años ochenta a la época de 'Verano Azul", ha añadido.

Por su parte, Villacís, que ha sido la encargada de presentar a Bal, ha destacado la "honestidad, integridad y principios" del nuevo integrante de la formación naranja.