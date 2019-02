Los padres de Gabriel Cruz piden legislar contra los "desalmados" en redes

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del niño asesinado Gabriel Cruz, han pedido este miércoles que se legisle para que aquellos que actúan "escondidos detrás de una pantalla u ordenador" no puedan lanzar "cosas horrorosas" como las que han presenciado en referencia a su hijo o al pequeño malagueño Julen.

"He visto cosas horrorosas de mi hijo, de Julen. Me han llegado. Los valores sociales dependen de nosotros y no todo vale aunque uno esté escondido detrás de una pantalla u ordenador. No se puede decir que es mejor que se haya muerto un niño", ha sostenido Patricia en una comparecencia ante los medios en Almería.

Así, ha mantenido que "hay que legislar y alzar la voz", dar una "vuelta" para que "haya justicia dentro de las plataformas y redes" para actuar contra los "desalmados que detrás de una cámara se permiten el lujo de jugar con sentimientos que no se pueden jugar y que son el escaparate para nuestros hijos, que son el futuro".

Ha censurado esos comentarios realizados con "saña" y rabia" y ha recordado cómo impulsaron un logotipo en el que una pecera azul contenía peces dibujados por su 'Pescaíto', en el que cada una de las letras del nombre Gabriel representaban valores que deben proteger a los niños: Generosidad, amor, bondad, respeto, integridad, empatía y lealtad".

También se han pronunciado sobre la prisión permanente revisable, pena que tanto la Fiscalía como su letrado, Francisco Torres, solicitan para la autora confesa de la muerte del niño, Ana Julia Quezada, por un delito de asesinato.

"Me han dicho podemita, a su padre porque en su momento lo fue, y que teníamos la condición de perdonarla y creíamos en su reinserción. Lo que no somos es juristas, no entendemos de leyes y además estamos en un proceso de duelo (...) no tengo ni idea (...) decidimos contratar a uno de los mejores penalistas de Andalucía y dijo que íbamos a pedir la máxima pena que existe", ha explicado.

Asimismo, Patricia ha señalado que si no han entrado "ningún movimiento" que respalde dicha pena, es porque el juicio por el asesinato de Gabriel aún no se ha celebrado y porque "por propia ética personal" no podía defender desde un micrófono algo cuyas consecuencias desconoce y que corresponde a personas "especializadas".

En este punto, Ángel ha añadido que respetan "mucho" a los padres a los que les han ocurrido desgracias similares y que tiene "fuerzas para seguir luchando". "Nosotros ahora no tenemos esas fuerzas, a lo mejor en 4, 6, 8 años? No sé en cuánto tiempo tendré fuerzas suficientes para pedir una ley o ir al Congreso", ha apostillado.

Además, han defendido que a diferencia de otros casos, en el suyo los han tratado "de forma justa". "No ha salido ninguna sentencia injusta ni se ha cometido ninguna imprudencia (...) No sabemos dónde estaremos dentro de unos años", han concluido.