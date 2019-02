Un año de la muerte del pequeño Gabriel

Este miércoles se cumple un año de la desaparición y muerte de Gabriel. La incertidumbre de no saber el paradero del pequeño duró 13 días. 13 días en los que la asesina confesa y pareja en el momento de su padre, Ana Julia Quezada, estuvo mintiendo e incluso colaborando en la búsqueda.

Finalmente fue descubierta con el cadáver del niño de 8 años en el maletero del coche. Relató el suceso como si hubiera sido un homicidio imprudente, pero el juez no la creyó y alegó que había alevosía, rabia, odio y crueldad, por lo que le hizo escuchar sus palabras macabras cuando desenterró al niño. Todo estaba grabado por los agentes que la seguían.

La defensa de Ana Julia Quezada ha renunciado a la audiencia preliminar, que se iba a celebrar coincidiendo con la fecha del aniversario, por lo que el Juzgado de Instrucción 5 de Almería ya puede proceder a acordar la fecha del juicio oral. Según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a partir de este momento, el juez tiene que redactar el auto de apertura del juicio oral que "estará en pocos días".

Los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, han pedido que no haya "debates innecesarios" en torno al crimen de su hijo antes de la vista oral con jurado popular para que se dicte una sentencia "incuestionable, inquebrantable e irrefutable" contra la autora confesa de su muerte, Ana Julia Quezada, que no "solo le haga justicia a él sino también para que esta mujer no haga daño a nadie más".

"Una de las cosas que más fuertes nos mantiene es luchar con hasta nuestra última gota de fuerza para que se haga justicia a Gabriel", han trasladado visiblemente emocionados en una rueda de prensa en la que se han mostrado "convencidos" de que habrá "un final justo" y han reconocido que son "conscientes" de que "viene lo peor" con la celebración del juicio por asesinato.

Ambos han expresado, asimismo, su convencimiento de que el crimen de su hijo "tiene que ver" con la muerte de la primera hija de la investigada en 1996, cuando esta residía en Burgos y la pequeña cayó desde una ventana, y han anunciado que van a solicitar "formalmente" que se incorpore al procedimiento testimonio de las actuaciones que se realizaron en su momento para esclarecer esta muerte.

"Aunque habían pasado muchos años, sí estamos convencidos de que tiene que ver con el caso de nuestro hijo", ha apuntado Patricia tras señalar que la petición para que se incorporen las pesquisas efectuadas en Burgos por unos hechos ya prescritos y el "historial" de Ana Julia Quezada no ha podido ser durante la fase de instrucción ni durante la audiencia preliminar que estaba señalada para este miércoles y que finalmente fue suspendida por el juez instructor.

Numerosos almerienses han acudido este miércoles a la ‘Ballena de Gabriel y la Buena Gente’, el espacio dedicado al niño Gabriel Cruz en la capital almeriense.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los padres de Gabriel solicitan prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada. La defensa de la autora confesa pide un máximo de tres años de prisión, ya que consideran que los hechos se enmarcan en un delito de homicidio por imprudencia grave. "Habrían sido el resultado de una disputa y no un crimen planificado", mantienen.