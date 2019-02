Montero lamenta que el nuevo Gobierno andaluz "se ha desdicho muy pronto de sus compromisos"

La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha lamentado este domingo que la nueva Junta de Andalucía, encabezada por Juanma Moreno (PP), se haya "desdicho muy pronto de sus compromisos" expresados.

En una entrevista concedida a 'Diario de Sevilla', Montero ha reprochado que el Ejecutivo andaluz "se ha desdicho muy pronto de sus compromisos y de todas las mentiras que han venido contando sobre los altos cargos, las ayudas a las alquileres de las viviendas de estos y de los miles de enchufados".

En este sentido, la socialista ha apostillado que "algunos de los proyectos estrellas, como las bajadas fiscales, también se quedan en el camino". Además, ha calificado de "muy grave" las expectativas que levantaron sobre la creación de empleo "y ahora dicen que eso es cosa de las campañas electorales", a lo que ha insistido en que "es mejor decir la verdad, también en campaña electoral".

En materia presupuestaria y "deseando lo mejor" al exconsejero de Hacienda, Alberto García Valero, que dimitió por motivos de salud, Montero ha dicho que "ya se verá cuál es el proyecto que tienen para Andalucía, si es tan distinto como prometían y si hay una apuesta por las políticas públicas y qué tipo de fiscalidad hacen".

Subrayando que las cuentas de la Junta "están saneadas y que se han cumplido con los criterios de estabilidad" por parte del PSOE, la todavía ministra, preguntada por el ahorro en el sector público, ha señalado que "si de lo que hablan es de despedir, lo tendrán que decir, porque las fusiones de entidades no aportan ahorros netos".

Política nacional

Sobre su salto a la política nacional, Montero ha confesado que le "gustaría representar" a la provincia de Sevilla matizando que "aún no se han elaborado las listas ni se ha hecho una propuesta formal". "Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gustaría que los ministros fuéramos en las listas" a lo que ha añadido que "la presencia en el Gobierno me ocupa todo mi tiempo y aceptaré si me lo propone".

Al respecto, cuestionada por la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), María Jesús Montero ha defendido que "las autoridades europeas hicieron recomendaciones, pero la Comisión dijo que adelante", a la par que ha valorado las referencias andaluzas aunque con "compromisos" pendientes como "la mejora de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla o el respeto al nivel de inversión que marca la disposición adicional del Estatuto".

Sobre si se iba a dar luz verde, la ministra ha expresado que "nunca tuvimos la seguridad de que los grupos independentistas fueran a apoyar los Presupuestos". "Sabía que hasta el último minuto no sabríamos si lo apoyarían y contábamos con la oposición del PP y de Ciudadanos", recuerda.

Ha manifestado que en su aprobación el inicio del juicio del procès fue "clave" junto con "la negativa del Gobierno ha considerar el derecho a la autodeterminación y a no intervenir en decisiones del Poder Judicial". "Esto es lo que ha provocado que ellos no lo apoyen y creo que es un error histórico para estos partidos", ha opinado al considerar que eran unos presupuestos "buenos" para Cataluña.

En clave de Cataluña, Montero ha insistido en que "el problema es que el diálogo se ha visto interrumpido porque la Generalitat comenzó a plantear problemas que ellos sabían que era inviable". Al respecto, sobre las formaciones independentistas con representación en el Congreso, ha expresado que deben elegir "si desean profundizar en el autogobierno o si quieren seguir pidiendo la Luna".