El Gobierno no prevé que las cinco térmicas de carbón que quedarán en 2020 alarguen su vida al no ser competitivas

El plan diseñado por el gabinete dirigido por la ministra Teresa Ribera, que será remitido este viernes a Bruselas, estima una horquilla de presencia del carbón en el 'mix' eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030.

No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán cinco (Litoral, As Pontes -Endesa-, Los Barrios -Viesgo-, Soto de Ribera y Aboño -EDP- de las 14 existentes) alarguen su vida en el 'mix' más allá de ese horizonte ya que irán cerrando "de una manera natural" al no ser competitivas por razones de mercado.

Además, el Gobierno de la nación apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores de modo que para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica, y los 3 GW de nuclear.