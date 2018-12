Valls respalda la decisión del hijo de Fernando Múgica: "Una sociedad sin memoria no tiene futuro"

"Fue un gran español, un militante socialista ejemplar, un héroe. Su hijo José María ha pedido su baja del PSOE después de la publicación de un foto insoportable. No es polémica. Es un gesto que merece el respeto de todos porque como el dice muy bien "hay fronteras que no se pueden traspasar", ha apuntado.

2) Su hijo José María ha pedido su baja del @PSOE despues de la publicación de un foto insoportable. No es polémica. Es un gesto que merece el respeto de todos porque como el dice muy bien “hay fronteras que no se pueden traspasar”. Un sociedad sin memoria no tiene futuro. https://t.co/TAVZq91A0N