Elías campo, patólogo: "La mejoría económica no llega a la investigación"

Pasan muchas cosas por la cabeza cuando uno recibe una noticia así. El primer pensamiento se me va a revisar toda mi vida. Son una serie de decisiones concatenadas, de personas, situaciones e instituciones que configuran mi vida profesional, que es inseparable de mi vida personal.

Le llamó su padre y echó la vista atrás con recuerdos...

Sí, es un carácter. Ha sido una forma de ver la vida y lo que llamamos educación. El trabajo de mis padres y mis abuelos configuran los orígenes de la trayectoria de mi persona.

¿Cómo fue la salida de Boltaña a Barcelona y sus estudios de Medicina?

El estudio en casa era habitual. Hice el bachillerato en Tortosa (Tarragona), con una educación excelente en el colegio religioso de San José, con unas personas que marcaron los valores del trabajo y del estudio. Eso se combinaba con los veraneos interminables en Boltaña. Fue un binomio inseparable. Después, en Barcelona tenía que decidir si hacía Derecho o Medicina, porque ya me tiraban Biología y la Química. Lo decidí el último día.

Lo de Derecho era por la influencia de su padre.

Mi padre ha recorrido todas las fases del Derecho: secretario judicial, juez, notario y ahora dice que es abogado. Se acordó el otro día de cuando yo me inscribí en Medicina en lugar de en Derecho, a pesar de las primeras dudas.

Entonces ganó la influencia del abuelo de Boltaña.

El abuelo Mariano era farmacéutico. He pasado mucho tiempo de los veranos en su farmacia, que tenía unos olores imborrables. Ahora la han restaurado unos amigos y es una tienda de productos autóctonos. Recuerdo al doctor Palacín, de Bielsa, que me encarriló en la Patología; hemos trabajado juntos en Barcelona hasta su jubilación. Me traía siempre el HERALDO.

Su alma gemela en la investigación, el bioquímico Carlos López-Otín, también ha sido esencial.

La relación con Carlos es fundamental. Tengo la fortuna de que los trabajos conjuntos de los últimos años han cambiado mi manera de ver la Patología y la perspectiva que debemos adoptar en la práctica de la medicina.

¿Adónde va esa práctica tras entrar en la meca de la medicina?

Es una satisfacción, porque supone un reconocimiento a todos los estudios del genoma que hemos realizado en los últimos años. Sin esa colaboración con Carlos (López-Otín) en estos años y los cambios en la leucemia y otros linfomas, esto no sería posible.

Han conseguido llamar de tú al cáncer con sus investigaciones.

El cáncer son procesos biológicos muy complejos y muchas veces parecen insondables. Pero con las herramientas que utilizamos para desentrañar su complejidad han cambiado muchas cosas y avanzamos en paralelo, al abrir campos desconocidos. Y además se pueden aplicar a la práctica clínica.

¿Cómo acogen su empeño los enfermos de leucemia?

Los pacientes tienen la generosidad de participar en los estudios, lo que indica una conciencia de que la investigación y el conocimiento ayudan a tratar las enfermedades. También recibimos muchos agradecimientos. Y además se extienden el conocimiento y la investigación en la lucha contra la leucemia. Hemos tratado a unos 500 pacientes y secuenciamos la evolución del genoma.

¿Reciben la ayuda necesaria para proseguir la investigación?

La mejora de la economía no se nota en la vida cotidiana de nuestros hospitales ni en los proyectos de investigación. Hay una disociación, porque no llegan los presupuestos y no se pueden renovar los contratos.

Alguna empresa les apoyará...

Recibimos una ayuda de la Fundación La Caixa. Se presentaron 800 proyectos y a nosotros nos han seleccionado veinte.