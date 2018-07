Indignación por la colocación de un lazo amarillo en la iglesia de Comarruga

Un grupo de feligreses de la parroquia, situada en el centro del municipio, denunció la aparición del símbolo independentista después de la homilía del domingo 15 de julio y achacó su colocación al párroco de la iglesia, el padre Armand Carbonell.

"Profanando la iglesia con el lazo amarillo ha cruzado usted todas las líneas rojas. Quítelo si quiere seguir contando con nosotros", escribió este grupo de fieles a través de un grupo de Facebook dedicado a Comarruga, un espacio virtual que funciona como punto de encuentro para más de 4.000 vecinos y visitantes, junto a una imagen del cirio en el altar. "Somos muchos los catalanes no separatistas que acudimos a sus plegarias y, en verano, muchos del resto de España que no entendemos el catalán y nunca nos hemos quejado", continuaba el mensaje, haciendo referencia al idioma que tradicionalmente utiliza el religioso en las ceremonias.

Todos los periódicos de la provincia de Tarragona, y algunos de tirada nacional, se han hecho eco de la denuncia de los vecinos de Comarruga, cuya queja no se limitó a las redes sociales. De hecho, la Archidiócesis ha recibido esta semana varias peticiones de retirada del lazo. Según publicó el ‘Diari Més’, pocas horas después de recibir las quejas el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, se puso en contacto con el párroco de la iglesia de San Ramón para averiguar qué había pasado.

Según este periódico, el padre Carbonell se desentendió de la colocación del lazo, que achacó a algún feligrés, y se comprometió a retirarlo, como finalmente hizo a mediados de semana. El Arzobispado creyó las palabras del cura, según el rotativo tarraconense, y a la vez le recordó que su determinación es que los templos estén libres de muestras políticas.

No compraron esta versión los feligreses de la parroquia, que sin ambages vincularon al padre con el lazo. "Fue uno de los 380 clérigos catalanes que firmaron el manifiesto a favor de votar el 1 de octubre de 2017", recordó el grupo de vecinos críticos, que también aludió a que la del 15 de julio no era la primera vez que veían un lazo amarillo en el lugar sagrado. Según divulgaron a través de Facebook, "en Semana Santa ya puso otro lazo gigante en la mesilla de la izquierda del altar y desde entonces mucha gente que no va a misa".

Escalada independentista

Como tantas otras localidades de Cataluña, Comarruga no ha escapado a la escalada independentista de los últimos años. De hecho, los aragoneses que tienen una segunda vivienda en este municipio de El Vendrell han observado cómo de un tiempo a esta parte se han multiplicado los lazos amarillos en espacios públicos como el paseo marítimo o el lago, que durante la pasada Semana Santa lució un gran lazo amarillo en el centro.

Una noche, a principios de abril, un encapuchado se metió al agua a retirar este símbolo. Toda la acción fue grabada en vídeo y posteriormente divulgada a través de las redes sociales. Las playas de la zona también han servido de escaparate a los independendistas, provocando tensiones entre vecinos que, en algunas ocasiones, han llegado a las manos.