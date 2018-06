Echenique confunde un chiste de Rivera y Twitter se lo recuerda

Sin embargo, lo que el miembro de la formación morada ignoraba es que se trataba de un chiste que ese mismo 1 de julio de 2010 casi a la misma hora Rivera aclaraba en su cuenta oficial, y así se lo han hecho ver varios usuarios.

Te has dejado esto que tuitea justo antes, ¿no? pic.twitter.com/yTXF0ZaGXc

Echenique no ha sido el único en "picar" en esta broma antigua de Rivera. Gabriel Rufián, diputado por ERC, también lo ha comentado con un "estoy de acuerdo" junto al tuit adjuntado, aunque después ha borrado la publicación. Aunque a Toni Cantó le ha dado tiempo a responder.

Finalmente para zanjar estas idas y venidas de mensajes de hace ya ocho años, Echenique ha vuelto a tuitear sin por ello ratificar su error. Por el momento el líder de Ciudadanos no ha declarado nada al respecto.

Lo mío es un chiste también. Por ejemplo, el tema del lanzallamas es metáfora/bromis. Albert no lleva un lanzallamas DE VERDAD. A ver si solamente los neofalangistas (dicho desde el respeto a la diversidad ideológica) vais a tener sentido del humor.

Madre mía. Ha sido bromear con que Albert Rivera era indepe en 2010 y se me ha llenado Twitter de diputados que votaron mantener a los corruptos en La Moncloa el viernes. Perdón, he cruzado una línea roja sensible... algo así como sugerir que uno del Opus es gay. Supongo.