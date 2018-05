Rivera pide que PP, PSOE y Cs negocien cómo mantener el 155 en vez de "jugar" con el Diario Oficial de la Generalitat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes que el PP, el PSOE y la formación naranja negocien juntos las condiciones para mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que el Gobierno deje de "jugar" con el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha cuestionado la postura del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que quiere estudiar la composición del nuevo Gobierno catalán --en el que el presidente Quim Torra ha incluido a dos políticos en prisión preventiva y a otros dos huidos de la Justicia-- antes de autorizar la publicación oficial de estos nombramientos.

El líder de Cs ha señalado que "estar jugando con el boletín oficial", diciendo "ahora no publico, ahora sí que publico", es algo que "al final va a durar 48 horas". Si el presidente del Gobierno no autoriza la publicación oficial del Ejecutivo catalán, éste no será efectivo, y eso impedirá levantar el 155, que solo dejará de estar vigente cuando haya un nuevo Govern.