Rivera pide a PP y PSOE seguir "juntos" aplicando el 155 en Cataluña

"Hoy, con más razón, con la propuesta de Torra no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado", ha dicho Rivera en el Congreso tras lamentar que Carles Puigdemont haya designado para sucederle a una persona "más radical" que él, "xenófoba" y que no respeta a la mayoría de los catalanes.

Si hace dos días Rivera daba por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del 155, ahora ha dado a entender que seguiría dentro del pacto en el caso de que el Ejecutivo "rectifique" y, por tanto, podrá contar con el apoyo de Cs "para aplicar o extender el 155 más tiempo".

Cree además que el Ejecutivo está a tiempo de parar la investidura de Torra, aunque "lamentablemente", ha criticado, Mariano Rajoy ha decidido no suspender la votación (el debate de investidura se celebra mañana y el lunes).

Le ha reprochado otra vez que no haya recurrido el voto delegado de "dos prófugos" de la justicia, Puigdemont y Antoni Comín, facilitando que sigan cobrando un sueldo "público" de España y que voten "fraudulentamente".

Sobre la vigencia del 155 y a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que la aplicación de ese artículo estaba muy tasada, Rivera ha insistido en que "técnicamente" se puede mantener. "Otra cosa es que Rajoy no quiera aplicarlo más tiempo".

En opinión de Rivera, se puede volver a utilizar el 155 "todo el tiempo que desee" la mayoría reforzada que estipula la Constitución.

Según el acuerdo votado en el Senado, la aplicación del 155 decae en el mismo momento en que tome posesión un gobierno salido de las elecciones, si bien podría activarse de nuevo, aunque habría que pasar por toda la tramitación que fija la ley.

No obstante, Rivera ha afirmado que "no se puede levantar el 155 si no se garantiza el cumplimiento de la Constitución, se acata el Estatut y si no se pide perdón a los catalanes".

Como cree que Torra no lo va a hacer, espera que el Gobierno se guíe "por el sentido común" y no "por las prisas" de los acuerdos con el PNV, que ha condicionado su apoyo a los Presupuestos -la votación final será a finales de mayo- a que el 155 deje de estar vigente.

Los nacionalistas vascos, ha recalcado el líder del partido naranja, no va a decir al resto de los españoles "cómo aplicar la Constitución en un territorio tan importante como Cataluña".

En cuanto al archivo de la causa a cinco profesores de un instituto de Barcelona denunciados por señalar a hijos de guardias civiles, aunque se ha abierto diligencias a otros tres, Rivera ha señalado que más allá de la investigación judicial, que sigue su curso, la Guardia Civil en Cataluña no es una "fuerza de ocupación", sino servidores públicos.

Rivera, que ha sido muy activo con esta cuestión, ha trasladado todo su apoyo a las familias de los agentes, a sus hijos, advirtiendo que no van a permitir que sucedan este tipo de actitudes.