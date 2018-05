Puigdemont designa a Quim Torra para presidir la Generalitat

El expresidente de la Generalitat el candidato a la investidura, Quim Torra, se han reunido este jueves por la tarde en Berlín. Lo han hecho poco antes de que Puigdemont comunicara que designa a Torra como candidato a través de un video en su canal de Youtube, han explicado fuentes de JxCat.

En el encuentro también ha participadbo la portavoz del grupo en el Parlament, Elsa Artadi, que con toda probabilidad tendrá un cargo destacado en el nuevo Ejecutivo.

Artadi, que sonaba desde hace meses en las quinielas para presidir la Generalitat, ha felicitado Torra como candidato a la investidura y ha pedido "estar todos" con él y con el expresidente Carles Puigdemont.

"Muchas felicidades y agradecimiento a Quim Torra por asumir el reto. Todos a su lado. Todos con el presidente Carles Puigdemont", ha dicho.

Fuentes de JxCat han indicado que Puigdemont ya ha comunicado personalmente su decisión, antes de hacerla pública, al presidente del Parlament, Roger Torrent; al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; al portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, y a los cabezas de lista territoriales que concurrieron bajo estas siglas el pasado 21D.

Puigdemont ha confirmado el cuarto candidato a través de un vídeo grabado en Berlín de unos diez minutos, en el que ha hecho hincapié en la necesidad de recuperar las instituciones catalanas y ha pedido "un cambio de actitud" al Estado.

El expresidente de la Generalitat ha agradecido a Torra que asuma la responsabilidad de dirigir Cataluña para iniciar "un periodo de provisionalidad" marcado por las condiciones "que impone el Estado", entre las que ha citado al "existencia de presos y presas políticas y la amenaza permanente de continuar aplicando el 155".

Ha considerado que han dado "muchas oportunidades al Estado para que entienda que la respuesta a un conflicto político es el diálogo político y no la represión ni la regresión de derechos y libertades", pero que "el bloque del 155 y los aparatos del Estado continúan enrocados en bloquear la política y avalar la represión y el recorte de derechos".

Puigdemont, que espera que Torra recabe los votos suficientes en el Parlament, ha dicho que les corresponde a ellos "poner la responsabilidad que el Estado (...) no muestra ninguna voluntad de asumir" y ha culpado también al Estado de "continuar ocupando" las instituciones catalanas.

En este contexto, ha pedido un "cambio de actitud del Estado en su conjunto", porque, ha dicho, "desde el 21 de diciembre ya no tenía excusas, y tendrá menos a partir de la investidura para hacer lo que harían todas las democracias ejemplares, consolidadas y modélicas: reconocer, respetar, dialogar y pactar".

Puigdemont ha considerado que es necesario formar Govern porque "tenemos de entrada el deber de restaurar los efectos nocivos del 155 y aplicar un verdadero plan de choque que ponga al día y permita recuperar políticas, personas e inversiones injustamente suspendidas, cesadas o congeladas".

Junto con la función que tendrá Torra, también ha evocado a la existencia de un "Consell per a la República" que tiene que contribuir a "desplegar el mandato del 1 de octubre", pues se ha reafirmado en la voluntad de "hacer república".

Torra acepta la nominación, pero considera a Puigdemont "president legítimo"

Tras conocer su designación, Quim Torra ha expresado que acepta con "responsabilidad y voluntad de servicio al país" el encargo que le ha hecho el líder de JxCat, Carles Puigdemont, al que considera el "president legítimo" de Cataluña.

Torra ha escrito un tuit poco después de que Puigdemont haya revelado en un vídeo que Quim Torra es el cuarto candidato de JxCat a una investidura que se llevará a cabo en los próximos días.

Torra ha dicho que está "honrado por la confianza recibida" y que acepta "con responsabilidad y voluntad de servicio al país" el encargo del "president legítimo de Cataluña, Carles Puigdemont", y del resto de sus compañeros de JxCat.

Podría ser investido el miércoles que viene

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, abrirá mañana una nueva ronda de consultas con el fin de proponer al diputado de JxCat Quim Torra como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.

Torrent contactará telefónicamente con los representantes de los grupos parlamentarios, con el fin de oficializar mañana mismo la candidatura de Torra a la investidura, según ha explicado el Parlament en un comunicado.

El pleno de investidura podría arrancar el próximo lunes, día 14, con una primera votación en la que Torra no obtendría la mayoría absoluta necesaria para ser investido -JxCat y ERC suman 66 escaños-, pero sí podría serlo el miércoles siguiente en segunda votación, por mayoría simple, gracias a la abstención de la CUP..

Perfil de Torra

Joaquín Torra Pla, nacido en Blanes, 1962, conocido como Quim Torra, es un abogado, escritor y editor y desde el año 2008, diputado en el Parlamento de Cataluña por la coalición electoral Junts Per Catalunya.

El 30 de abril de 2011 fue elegido en el consejo permanente de la Asamblea Nacional Catalana y vicepresidente de Òmnium Cultural.

En 2008 fundó su propia editorial,' A Contra Vent' Editors, desde la que desarrolla una intensa actividad para recuperar la tradición literaria y periodística catalana. También ha trabajado durante veinte años en la empresa privada, dos de los cuales en Suiza, en la central de una multinacional de seguros.

Mensaje desde Berlín

Puigdemont ha emitido el mensaje desde Berlín, donde se encuentra residiendo, y junto a él estaban el propio Torra, la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, y el diputado y alcalde de Valls, Albert Batet, han señalado la mismas fuentes.

“Nuestro grupo propone el compañero y diputado Quim Torra para la presidencia de la Generalitat, para que pueda asumir la responsabilidad en los próximos días y que pueda formar Govern de manera inmediata. Agradezco el esfuerzo y el sacrificio de asumir el cargo en unas circunstancias que son extremas para Cataluña”, ha subrayado Puigdemont.

El ex líder de JxCat ha criticado que el Estado “no haya respetado” su candidatura y las de Jordi Sànchez y Jordi Turull, y de nuevo ha reivindicado su “legitimidad” para ostentar el cargo. “El mecanismo previsto en la ley para invertir presidente no ha sido respetado, al igual que no se respetó cuando se decidió cesarme como presidente. Sigo siéndolo hasta que el Parlament no tome otra decisión, y continuaré defendido esta legitimidad a todas las instancias internacionales”, ha manifestado el expresident.

Después de las tres investiduras fallidas anteriores; de ser finalmente investido, Torra se convertirá así en el 131 presidente de la Generalitat. Nacido en Blanes (Gerona), es abogado, escritor y editor, y recientemente había sido ostentado la presidencia de la entidad soberanista Òmnium Cultural tras la repentina muerte de su anterior presidenta Muriel Casals. Se le considera una figura próxima a Puigdemont.