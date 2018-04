Casado evita hablar del caso Cifuentes porque dice que no hay "novedades"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha evitado este lunes hablar de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, alegando que no se ha producido "ninguna novedad". En este sentido, ha recalcado que "ni siquiera" se ha convocada la fecha en la que se debatirá la moción de censura que ha presentado el PSOE para desalojar a la dirigente madrileña.

Así se ha pronunciado Casado en una rueda de prensa en la sede del partido --tras la reunión que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha mantenido con los vicesecretarios generales-- al ser preguntado si el partido prefiere perder a Cifuentes o el Gobierno regional, o si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería dar el paso de echarse a un lado para no perjudicar al partido.

"La moción de censura todavía no está ni siquiera convocada y corresponde a la presidenta de la Asamblea convocar la moción", ha dicho Casado, que ha indicado que no han hablado en ese encuentro de la crisis abierta en el PP de Madrid por el máster y ha reiterado que no hay "novedades" respecto a lo expuesto por la dirección nacional en el último mes.