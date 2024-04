Anchel Echegoyen: "Antes de nacer, ya escuchaba el sonido del motor"

Carlos Sainz recibirá el próximo 24 de abril la medalla al Mérito Deportivo de la Ciudad de Zaragoza, galardón con el que con anterioridad fueron distinguidos, entre otros, Teresa Perales, Conchita Martínez, Vicente del Bosque, Mireia Belmonte, Fernando Arcega, Ranko Zeravica, Ruth Beitia, Alberto Contador o Pau Gasol.

Están de celebración...

Entra dentro de lo obvio que Carlos Sainz lo merece. Desde la Federación Aragonesa de Automovilismo (FADA), solo podemos mostrar nuestra felicidad y orgullo por dicha distinción. Sin ninguna duda, estamos ante un ejemplo de deportista, ante un ser excepcional.

Su hijo, Carlos Sainz junior, también está que se sale...

El padre, el mejor piloto español de rally. El hijo… ¿hasta dónde puede llegar el hijo?

Se ha adelantado a la siguiente pregunta que le iba a formular. Ahora lo hago: ¿hasta dónde puede llegar el hijo?

Cada año destaca más. Con un buen coche, puede ser campeón del mundo. Le digo más: será campeón del mundo de Fórmula 1.

La herramienta es muy importante en la Fórmula 1…

En toda competición es importante la máquina; pero yo creo que será campeón del mundo. Esencialmente, porque se crece en todos los retos. Le conozco desde que empezaba en la Escuela de Pilotos de Emilio de Villota.

Recuerdo que Emilio de Villota me contó hace unos meses que, efectivamente, Carlos Sainz padre le trajo a su hijo siendo un chavalito.

¿Estuvo con Emilio de Villota…?

Sí. Vino al Mobility Center y me di el gustazo de montarme en su coche de Fórmula 1, el mítico Lyncar Ford Cosworth.

¡Guau! Esa gente se jugaba la vida. En esos años, en esas temporadas, fallecieron muchos pilotos de F1.

Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Gilles Villeneuve... Y Niki Lauda se salvó por un pelo… El mono apenas aguantaba unos segundos ardiendo.

Su hija, María de Villota, también era una persona maravillosa. Por cierto, no le he dicho que me gasté todos mis ahorros siendo un chaval para formarme en su Escuela de Pilotos.

Son gente muy especial los Echegoyen... Y apasionados del motor.

Y tanto… Yo escuchaba el sonido del motor antes de nacer.

¿Qué me dice…?

Mis padres tuvieron que vender un Renault Alpine porque no cabía mi madre en él cuando estaba embarazada.

Hay una larga tradición de pilotos en su familia.

Así es. Mi abuelo, Valero; mi padre, Enrique; mi tío, Valero… Todos fueron pilotos de coches, aunque también iniciaron el Motoclub Aragón. Mi padre y mi tío participaron en el Campeonato de España de Clásicos. De niño, ya conocía el Jarama, el circuito de Albacete, el de Jerez, el circuito urbano de Alcañiz. Recuerdo la curva del Trillero en Alcañiz, en el puente de Zaragoza. Con apenas 17 años, ya participé con un Fiat Uno Turbo.

Corría mucho el Fiat Uno Turbo para lo pequeñito que era…

Muchísimo. Participé en la Copa Punto de Rallys.

¿Cuándo decidió dar el salto al despacho?

En la FADA entré en 2004 como vicepresidente, con Juanjo Ríos. Había pocas pruebas cuando llegamos. Relanzamos los campeonatos de autocrós, rallys, eslalon y karting. De 2008 a 2012 fui presidente, para pasar después, de 2012 a 2016, a la Federación Española como vicepresidente con Carlos Gracia.

Regresó a la FADA en 2016.

Sí, como presidente. Y aquí sigo. Este año hay elecciones y he pensado dar un paso al lado. También hay elecciones en la Federación Española, donde quiero apoyar al actual presidente, Manuel Aviñó.

Ha crecido sensiblemente el automovilismo en Aragón.

Ya tenemos más de mil federados entre deportistas y oficiales. Afortunadamente, contamos con instalaciones punteras, algo esencial, como Motorland y el Circuito Internacional de Zuera como pistas de karting y velocidad; y Esplús para autocrós.

Usted sigue compitiendo…

Sigo con el casco puesto, por así decirlo. El año pasado, por ejemplo, hice el Rally Cierzo Ejército de Tierra, puntuable para el Campeonato de España de Todo Terreno. Corrí con un Buggy. Este año repetiré la misma prueba, y ojalá alguna de circuitos. Mi hermano, Francho, también corre.

Francho, Ánchel… Todo muy aragonés…

Efectivamente. A mi madre, Concha, ya le gustaba la fabla y hace 47 años, cuando yo nací, decidió ponerme ese nombre. Nos apasiona Aragón. Por eso, entre otras razones, decidí involucrarme en la Federación Aragonesa de Automovilismo.