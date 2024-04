La DGT permitirá que las motos vayan por el arcén en estos casos

La Dirección General de Tráfico (DGT) modificará en España el Reglamento General de Circulación para permitir a las motos circular por el arcén de las carreteras cuando haya retenciones. Se trata de una petición histórica de los motoristas para reducir los atascos. No obstante, esto se podrá hacer siempre y cuando lo hagan a 30 kilómetros hora como mucho y se respete la prioridad de los ciclistas.

Así lo ha prometido el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante una jornada en Madrid en la que se presentó un estudio de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera (AEC) para reducir la siniestralidad en vías. "Se trata de dar cobertura legal a lo que ya es una práctica real", ha asegurado Pere Navarro.

Las motos podrán circular por el arcén

"Cuando están todos los vehículos parados en la carretera, las motos van al arcén y adelantan por el arcén en velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Se trataría de dar cobertura legal a lo que es real", ha explicado Navarro. Y es que, esta medida es una de las demandas históricas de los motoristas, quienes ya se habían pronunciado en más de una ocasión. Y, hace unos años, la DGT había prometido mirarlo, pero se paralizó.

No obstante, hasta que esta medida entre en vigor, los agentes pueden multar a aquellos motoristas que vayan por el arcén, aunque los agentes no suelen hacerlo a no ser que vayan a mucha velocidad.

Cuándo se podrá circular por el arcén con una moto

Pere Navarro también ha indicado que: "Al final, cuando tienes una norma y nadie la cumple, a lo mejor el problema es de la norma". Y, en cuanto a la fecha concreta en la que se pondrá en marcha este cambio, Navarro ha respondido que "en esta legislatura".

Este cambio se engloba dentro del plan de medidas diseñado por el Grupo de Trabajo 52 de la DGT sobre 'Motocicletas y Seguridad Vial' para abordar la alta siniestralidad de este colectivo.