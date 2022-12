Las restricciones medioambientales mandarán "al desguace" a 15 millones de vehículos hasta 2050, según Faconauto

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, afirmó este martes que 15 millones de vehículos "van a tener que desaparecer" y los españoles tendrán que llevarlos "al desguace" para poder cumplir los compromisos medioambientales con la Unión Europea de que en 2050 no circulen vehículos de combustión (a partir de 2035 no se podrán vender vehículos de diésel, gasolina o híbridos, según el acuerdo alcanzado entre el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión Europea). Al ritmo actual de ventas "no va a dar tiempo a cambiarlos", subrayó el presidente de los concesionarios. Aunque se han acelerado las ventas de coches eléctricos (crecerán en torno al 28% este año) tendrían que aumentar entre el 800% y el 1.000% anual. Pérez explicó que solo el 9% de las ventas son coches eléctricos, el restante 91% lleva motor de combustión, aunque sean híbridos y de bajas emisiones. La patronal de los concesionarios de automóvil prevé que las ventas crezcan el año que viene solo un 5% quedándose en 870.000 vehículos. A este ritmo "es matemáticamente imposible" que se logre la descarbonización del parque automovilístico, señaló Pérez.

De hecho, según Faconauto, con ese nivel de ventas tampoco se puede mantener el empleo. En la actualidad hay 152.000 personas trabajando en los concesionarios españoles, 12.000 menos que hace seis años, pero para crear empleo tendrían que venderse al menos un millón de unidades, explicó el presidente de Faconauto en un encuentro con los medios de comunicación. Este año, se venderán entre 820.000 y 830.000, en función de cómo evolucionen los últimos días de diciembre; hasta el día 18 el mercado caía un 28%. En el corto plazo, los concesionarios no esperan que se solucionen los problemas de falta de stock por la escasez de microprocesadores que está lastrando la producción. Además, el precio de los combustibles y de los propios vehículos también seguirá marcando las decisiones de compra. No obstante, si se solucionaran los cuellos de botella en la producción y acabara la guerra de Rusia-Ucrania se podrían llegar a las 960.000 unidades vendidas en 2023.

Gerardo Pérez reclamó al Gobierno que "recupere ya la iniciativa" para impulsar a un sector que da empleo a dos millones de personas y que convoque la Mesa de la Automoción. "Tenemos que ver cómo renovar el parque dentro de las posibilidades del consumidor", añadió al tiempo que matizó que ni siquiera a igualdad de precio la mayoría de los consumidores se inclinaría por el coche eléctrico mientras no tenga una autonomía suficiente "de más de mil kilómetros", se recargue "en siete minutos" y existan bastantes puntos de recarga. Por ello, reclamó que se complemente el actual diseño de incentivos a los vehículos cero emisiones con otros a la adquisición de vehículos nuevos y usados hasta un año teniendo en cuenta las emisiones de CO2 y la etiqueta ambiental, y que las ayudas públicas se agilicen a través de una deducción fiscal para no depender de la gestión de las comunidades autónomas, ya que algunas tardan más de un año en pagar. Asimismo, demandó que se incluya a los concesionarios en la negociación del Perte del vehículo eléctrico "si queremos que sirva para electrificar el país y no sólo para fabricar y exportar".