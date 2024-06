Trump alaba a Taylor Swift por ser "excepcionalmente bonita" pero cree que ella lo detesta

El expresidente de EE.UU. Donald Trump cree que la cantante más popular de su país, Taylor Swift, es "excepcionalmente bonita", pero también la califica de "liberal" (progresista) y se considera convencido de que ella lo detesta.

Sus declaraciones son recogidas este lunes por la página de celebridades Variety, en un adelanto editorial del libro 'Apprentice in Wonderland' escrito por Ramin Setoodeh y que describe los años de Trump como estrella de la telerrealidad, antes de que ingresara en política.

Como parte del libro, Setoodeh preguntó el pasado noviembre a Trump por Swift, todo un fenómeno cultural -al mes siguiente fue declarada 'Persona del año' por Time-, y el expresidente solo tuvo palabras para su físico.

"Creo que es bonita, ¡muy bonita!. La encuentro muy bonita .... He oído que tiene mucho talento", dice, e insiste sobre su físico: "De veras, es excepcionalmente bonita".

Y en mitad de la frase, reconoce que no piensa como él: "Creo que es liberal (y que) probablemente no le gusta Trump", dice, con su habitual uso de la tercera persona para hablar de sí mismo."Ella es liberal (palabra que en EE.UU. significa 'progresista'), ¿o es solo pose? -pregunta Trump al entrevistador- ¿Es de veras liberal? Me sorprende que una estrella del country pueda llegar al éxito siendo liberal", insiste.

Si bien en el pasado Swift no ha ocultado sus ideas feministas y llegó a apoyar públicamente a Joe Biden en 2020 -con un tuit en que acusaba a Trump de "atizar el fuego del racismo y el supremacismo blanco"-, todavía no se ha pronunciado este 2024, cuando el país se encuentra más polarizado que nunca.