Los mejores vídeos y anécdotas del primer concierto de Taylor Swift en Madrid

Taylor Swift se sintió "poderosa" este miércoles por la noche en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid, en el Santiago Bernabéu, que encendió con el repaso histórico a su carrera que conforma la gira 'The Eras Tour'.

Europa Press Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta. Europa Press

Durante más de tres horas, la artista se mostró incansable en un espectáculo que ella misma ha calificado como una "aventura". Envuelta en un traje de pedrería rosa y rodeada de sus bailarines que la custodiaban entre telas en forma de flor, entró como la superestrella que es para deleitar con sus primeros hits, 'Miss Americana & the Heartbreak Prince' y 'Cruel summer'.

"Hola, encantada de conoceros. Este público... La forma en la que cantáis y bailáis... Es un gran comienzo, me estáis haciendo sentir excelentemente", dijo sonriente para después señalar a las gradas, que le devolvieron miles de gritos que hicieron sentir "poderosa", según manifestó.

Locura por Taylor Swift en las redes

Las redes sociales se llenaron enseguida de vídeos de los grandes momentos del concierto y de las anécdotas más destacadas. Repasamos algunas de ellas:

La emoción de Taylor

Lo de Taylor Swift es una locura, pero lo del putísimo Santiago Bernabéu no se queda atrás, ahí dentro ocurren cosas mágicas. 🤍



Tremenda ovación que se multiplica por la acústica de la nueva cubierta del estadio, wow. 🤯🙌🏽#MadridTStheErasTour



pic.twitter.com/FCWiImdRiu — alitta (@RcPorta_) May 29, 2024

Muchos usuarios de X (antiguo Twitter) compartieron la increíble ovación de más de dos minutos a la estadounidense al acabar 'Champagne Problems'. La artista quedó boquiabierta y muy emocionada ante el calor del público. Pese a su forma de actuar, seguridad en el baile bailar y gestos característicos, parece que Swift aún se sorprende del fenómeno que ha creado con 'The Eras Tour'...

Famosos entre el público

Blake Lively en el Eras Tour Madrid 🤍@blakelively pic.twitter.com/Zo04SYeOEw — Ludmila Rocha (@Falcohon) May 30, 2024

Había ambiente de fiesta y de ocasión única en el entorno del estadio desde bastante antes del inicio, con muchos extranjeros y seguidoras pertrechadas a 34 grados de temperatura con lentejuelas y toda la iconografía de la artista, incluso con camisetas del equipo de rugby de Travis Kelce, su actual pareja. También rostros famosos como los de Aitana, Blake Lively junto a su marido Ryan Reynolds o el ministro Óscar Puente, entre otros.

Guiño a España

El outfit del set de 1989 en honor a la bandera de España 💛❤️#MadridTStheErasTour pic.twitter.com/KJm6BZH4sv — Yeli✨ (@tayIenasunshine) May 29, 2024

Sus característicos cambios de vestuario tuvieron un guiño a España. Para la 'Era 1989' eligió un conjunto de top y falda con los colores de la bandera española que no pasaron desapercibidos en Madrid.

La niña del sombrero

A esta/e peque este detalle de Taylor Swift le va a marcar para toda la vida. Esta noche no duerme.

Precioso 🥹🥹#TaylorSwiftErasTourEspaña #MadridTSTheErasTour



pic.twitter.com/Sz71b3hzvi — WONDER ARAN ZORRISTA 🦊 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 29, 2024

Uno de los momentos más tiernos llegó tars cantar su coreado '22', ya que como ha hecho en otras ocasiones a lo largo de la gira, regaló el sombrero negro que lucía a una niña del público que se mostró emocionada al poder abrazar a la cantante.

El gran final

La última de las secciones del 'show', los vestidos de lentejuelas azules cobraron más sentido que nunca. Con 'Midnights', ha despidió la primera fecha en Madrid interpretando temas como 'Lavender Haze', 'Anti-Hero', 'Midnight Rain', 'Vigilante Shit', 'Bejeweled', 'Mastermind' y, entre gritos y fuegos artificiales, finalizó con 'Karma'.

Fiesta dentro y fuera del estadio

Lo de las afueras del Bernabéu en el #MadridTStheErasTour está siendo una cosa. pic.twitter.com/8aPy7KbSHL — Gonzz Monster🦊 (@GonzzMonster) May 29, 2024

Con 'The Eras Tour', Swift regresó a España después de 13 años, algo que aseguró que "no va a volver a ocurrir", y que le ha permitido recorrer todos los álbumes de su carrera-'Lover', 'Fearless', 'Red', 'Speak Now', 'Reputation', 'Folklore', 'Evermore', '1989', 'Midnights' y el último, 'The Tortured Poets Department'- durante exactamente tres horas y veinte minutos que disfrutaron su fans tanto dentro como fuera del estadio.