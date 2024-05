Dos zaragozanas cumplen su sueño de ver a Taylor Swift: "Ha sido una auténtica fiesta"

Sueño cumplido. Taylor Swift arrasó este miércoles con su espectacular puesta en escena. Alrededor de 65.000 personas se congregaron en el estadio Santiago Bernabéu para ver triunfar a la cantante estadounidense. Entre los miles de asistentes, venidos desde diferentes puntos del mundo, se encontraban dos zaragozanas que vivieron el concierto como una "auténtica fiesta".

Clara García y Alba Ibáñez se trasladaron en el día desde Zaragoza hasta la capital española para experimentar el fenómeno del que todo el mundo habla. Tras más de diez años siguiendo a la artista, estas jóvenes consiguieron entradas de puro milagro cinco días antes de la fecha señalada: "Nos quedamos en shock", señalaba Alba antes del concierto. Y ese fue el estado en el que se encontraban hasta que pisaron el interior del estadio y pudieron experimentar de primera mano el concierto del año.

Digeridas cerca de tres horas y media de concierto, Alba aún no se cree lo que presenció durante la noche del miércoles: "Ha sido una experiencia inolvidable con una mezcla gigante de emociones, desde nostalgia hasta euforia máxima". Y ambas coinciden que ha sido como volver a la adolescencia: "Durante el concierto sentíamos que volvíamos a tener 15 años". Edad que les queda un poco lejos ya que Alba tiene 23 y Clara, 24.

En el recorrido por la carrera musical de la artista, la zaragozana Clara destaca qué 'era' se ha convertido en su favorita entre las once a elegir: "Me ha sorprendido la nueva parte (dedicada a su álbum ‘The Tourted Poets Department’) porque la puesta en escena es como si contará una historia, como si fuera un teatro", señala. "Aquí luce mucho el rango vocal y es espectacular".

Europa Press Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta. Europa Press

La extensa puesta en escena de Taylor Swift no ha quedado exenta de anécdotas. Alba destaca que se vivió un momento de locura cuando la cantante se encontraba interpretando su 'setlist' de canciones sorpresa y comenzó a sonar los primeros acordes de su tema 'Snow on the beach', que tiene junto a la cantante Lana del Rey: "Todos pensábamos que iba a salir porque Lana está en Barcelona, pero no ha habido suerte". A lo que añade divertida: "Nos ha pedido perdón".

Para Alba era su primer concierto de la artista y recalca que el ambiente ha sido "espectacular, como una auténtica fiesta". Mientras, Clara tenía donde comparar ya que viajó hasta Estocolmo para verla diez días atrás, pero no tiene ninguna duda de que las 'swifties' españolas se encuentran más a la altura del espectáculo: "En Estocolmo la gente estaba más parada e, incluso sentados, aquí era más de fiesta, todos muy animados y disfrutando cada momento". Con esto esperan no tener que volver a esperar trece años para ver de nuevo a la artista del momento. Taylo Swift ha prometido que volverá antes.