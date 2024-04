Indignación en Italia por las bodas de plata de un mafioso ante la tumba del juez Falcone

La celebración de las "bodas de plata" del jefe mafioso Tommaso Lo Presti en la iglesia de San Domenico de Palermo (Sicilia), donde está la tumba del juez Giovanni Falcone, uno de los mayores símbolos de la lucha contra la mafia, ha causado indignación en esta isla del sur de Italia.

"Estoy indignada, amargada por las bodas de plata del jefe celebradas en la iglesia de San Domenico, es como si ese mafioso hubiera intimidado a Giovanni, pero a Giovanni desde arriba no le importa", aseguró este viernes en el diario la Repubblica Maria Falcone, la hermana del magistrado asesinado por Cosa Nostra, la mafia siciliana, en 1992.

Lo Presti, que salió de la cárcel recientemente tras cumplir una pena de 12 años por liderar un clan mafioso, y su esposa, Teresa Marino, también condenada por mafia, celebraron sus 25 años de matrimonio el pasado 15 de abril en el Panteón de los sicilianos ilustres, según reveló el sitio "Palermotoday".

El rector de San Domenico, el padre Sergio Catalano, aseguró que se enteró de la identidad de los esposos solo después de los hechos y confirmó que la pareja dejó una ofrenda de dinero para la iglesia que se utilizará "para hacer el bien a los necesitados", según el mismo diario.

"Las verificaciones no nos incumben a nosotros, hay organismos institucionales que tienen que hacerlo", añadió. El rector "me explicó que no sabían quiénes eran esos dos señores del altar. También me dijo que uno de sus colaboradores era el encargado de organizar las ceremonias. La verdad es que él desconfió un poco al ver a la gente que tenía delante. Entonces preguntó: '¿A qué os dedicáis? Ellos respondieron: 'Somos vendedores de refrescos'"; explicó, por su parte, la hermana del juez.

"Este asunto me duele profundamente. Debe ser una lección para todos: los mafiosos siempre están ahí para aprovecharse, intentan en cada oportunidad infiltrarse en la sociedad", añadió.

El próximo 23 de mayo se celebrará como todos los años una misa en recuerdo del juez Falcone, que en esta ocasión servirá también para "reparar" el ultraje que ha supuesto la celebración de Lo Presti y su esposa: "Será una forma nítida de distanciarnos de la mafia y de todas aquellas personas que giran en torno a la organización mafiosa".

Fue el 23 de mayo de 1992 cuando Falcone y su mujer, la jueza Francesca Morvillo, junto a tres hombres de su escolta, fueron asesinados con 500 kilos de explosivos en la autopista entre el aeropuerto y la capital siciliana, a la altura de Capaci, en un atentado que marcó un antes y un después en la lucha contra la mafia.

Falcone, están considerado uno de los grandes emblemas de la lucha contra la mafia, y aunque no pudo acabar con la criminalidad organizada, descubrió su funcionamiento interno y despertó, junto a su colega Paolo Borsellini, a la sociedad palermitana del terror y la parálisis impuestos por una mafia hasta entonces innombrable.

Lo Presti fue detenido en la operación antimafia "Lago" en 2014, junto con varios miembros de la organización mafiosa del barrio palermitano de Porta Nuova y, según la fiscalía, él formaba parte de la cúpula, encargada de dirigir actividades de extorsión, tráfico de drogas y gestión de apuestas ilegales, mientras que su esposa le relevaba en sus funciones cuando estuvo bajo arresto.