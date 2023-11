Gianrico Carofiglio: "La imbatibilidad de la mafia es un mito"

No se arrepiente de haber cambiado la toga por la literatura. Tras una larga carrera como fiscal y senador, implicado en la lucha contra la mafia, Gianrico Carofiglio (Bari, 1961) dio con la tecla del éxito literario. Ha vendo más de seis millones de sus ensayos y sobre todo de sus novelas de intriga policial, en especial de la serie negra protagonizada por el detective Guido Guerrieri. Presenta ahora 'Rencor' (Duomo), el segundo caso de Penelope Spada, detective sin licencia que, como él, dejó los tribunales y que investiga el asesinato de un rico y poderoso profesor universitario.

Ha conocido muchos criminales inteligentes, pero ninguno genial, dice.Es que no los hay. El criminal genial es un mito. Al realmente inteligente a menudo no lo conoceremos. Si de veras lo es, no lo pillaremos. Pero muchísimos de los criminales que se consideran inteligentes tienen una mentalidad infantil. Funcionan como el niño que hace algo para que los padres lo descubran. Hay un elemento de exhibición en sus acciones criminales. Por eso caen. Casi todos los criminales son 'niños'. Los criminales adultos, los menos, son racionales. Actúan para obtener un resultado económico. No se quieren exhibir y es muy difícil capturarlos. Los demás siempre dejan huellas ligadas a su necesidad de exhibición. Puede creerme. He tratado cientos de casos de grandes criminales, con cientos de asesinatos sobre sus conciencias. Al final de todo, si eliminamos los aspectos trágicos, son niños.