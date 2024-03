Carlos III resalta su compromiso para servir en un mensaje de Pascua

El rey Carlos III de Inglaterra, que se somete a un tratamiento oncológico, resaltó este jueves en un mensaje de Pascua el compromiso que hizo en su coronación, en mayo de 2023, de seguir el ejemplo de Cristo de servir y no ser servido.

El mensaje, difundido durante una misa en la catedral de Worcester, en el oeste de Inglaterra, estaba grabado al no poder el rey asistir en persona debido al tratamiento al que se somete desde febrero, aunque su esposa, la reina Camila, estuvo presente en su lugar.

Esta es la primera intervención del rey en público desde que el pasado viernes su nuera, la princesa de Gales, comunicara a través de un vídeo que ella también ha sido diagnosticada de cáncer.

Carlos III dijo este jueves que el servicio religioso de Pascua tiene "un lugar especial en mi corazón" al tener "su origen en la vida de Nuestro Señor que se arrodilló ante sus discípulos". Al hacerlo, "les dio a ellos y a todos nosotros un ejemplo de cómo debemos servirnos y cuidarnos unos a otros", agregó el rey, y destacó las distintas organizaciones y personas que trabajan de manera desinteresada para beneficio de otros. "Nos beneficiamos enormemente de quienes nos extienden la mano de la amistad, especialmente en un momento de necesidad", resaltó.

En el servicio religioso de este jueves en Worcester, "me recuerda el compromiso que hice en el comienzo del Servicio de Coronación", de seguir el ejemplo de Cristo "no para ser servido sino para servir", resaltó el jefe de Estado británico. "Eso siempre he intentado hacer y sigo haciendo, con todo mi corazón, afirmó.

En la misa, conocida como Royal Maundy y que es tradición anual, el monarca es el encargado de repartir donativos a varias personas, pero en esta ocasión el gesto estuvo a cargo de la reina Camila. Las 75 mujeres y 75 hombres elegidos para este servicio, que se han destacado por su servicio a la comunidad, recibieron unas monedas especialmente acuñadas en sendos monederos rojo y blanco. La ceremonia conmemora el momento en que Jesús lava los pies de los apóstoles en la Última Cena.