El cáncer de Kate Middleton genera una ola de simpatía hacia una Familia Real en crisis

El anuncio por la princesa de Gales de su tratamiento preventivo contra un cáncer que fue descubierto al final de febrero ha transformado su percepción. De las ideas conspirativas y las noticias falsas sobre su estado a la simpatía hacia una mujer de 42 años que tiene que gestionar tan mala noticia como madre de tres hijos de 10, 8 y 5 años.

Ella y su marido, Guillermo, eligieron el viernes para la emisión del vídeo grabado el miércoles porque era el día en el que comenzaban las vacaciones escolares. Y en ese acto desvelaron que muchos hemos anunciado fechas de reaparición, basándonos en los medios británicos más coherentes, que tampoco tenían una fuente fiable en palacio.

Kate Middleton revela que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia

De un tiempo cruel y ridículo a la sobriedad y preocupación por la salud de Kate Middleton y la mala racha de la monarquía. Según Kate Mansey, especializada en el seguimiento de la familia real en 'The Times', el anuncio es un"golpe devastador". Cree que "la conmoción del diagnóstico de Kate repercutirá en la organización en su conjunto". El cronista de la realeza en la BBC, Sean Coughlan, afirma que el vídeo "es un conmovedor recordatorio de lo necesaria que es para la monarquía". Y añade: "Ha sido la pizca de encanto en un universo de realeza envejecida". "No hay mayor contraste que el existente entre la dignidad de la princesa y los enfermizos troles de internet", escribe Camilla Tominey en el 'Telegraph' para sellar la contienda.

Al optimismo sobre su curación expresado por la princesa se suma la buena noticia sobre el breve pero afectuoso mensaje público de Enrique y Meghan a su hermano y cuñada. "Aunque no fueron advertidos del cáncer antes de la declaración pública", subrayan varios medios. Quizás sea una nueva fantasía que las dos parejas han mantenido una conversación.

Aquella euforia

Incluso si se confirman esas noticias, las percepciones de la familia no son comparables con las alegría del pasado. Guillermo y Catalina eran antes de las turbaciones de las últimas semanas y del anuncio los dos miembros más populares de la familia real, incrustándose en las encuestas entre ellos, en la segunda posición, la laboriosa princesa Ana.

Pero su matrimonio, el 29 de abril de 2011, fue la ceremonia reciente más jubilosa de la familia, aunque no la más solemne. El hecho de que el hijo mayor de la princesa Diana se casase por amor, sin enlaces dinásticos, refrescó a una monarquía que había padecido una cadena de quiebras matrimoniales. Jóvenes y alegres provocaron euforia a su paso en carruaje descubierto por el parque de St James, en su itinerario desde la Abadía de Westminster al Palacio de Buckingham.

Kate Middleton, una chica risueña de clase media, ajena a las dinastías aristocráticas que daban los reyes y reinas de las monarquías europeas, ha mostrado empatía en el contacto con el público y no ha cedido en la manera de criar a sus hijos, a pesar de las tensiones creadas por no seguir la pautas establecidas, y quizás arcaicas, de la era isabelina. La pareja protegió su privacidad en una mansión en los terrenos de Sandringham, una de las residencias de los monarcas, en la región de Norfolk. Tras el fallecimiento de Isabel II y la coronación de Carlos III se han instalado a una casa relativamente modesta en Windsor.Una vez que las especulaciones han perdido cualquier gracia, Guillermo y Catalina tienen dos retos, además del tratamiento del cáncer. La pública ruptura entre Guillermo y su hermano, Enrique, no se ha curado. Este ha publicitado en documentales y libros las desavenencias entre Catalina y su esposa, Meghan Markel. Cronistas reales afirman que entre cortesanos y miembros de la familia hay quienes afirman que una ayuda de Enrique para suplir la falta de personal en las tareas monarquicas "empeoraría las cosas".