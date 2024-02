Los hutíes atacan dos buques estadounidenses en el golfo de Adén

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha anunciado este lunes que han atacado a dos buques mercantes estadounidense identificados como el 'Sea Champion' y el 'Navis Fortuna' en una acción en apoyo a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí.

"Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo con ayuda de Alá el Todopoderoso dos operaciones militares concretas contra dos barcos estadounidenses en el golfo de Adén", ha indicado Sari en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

El primero sería el 'Sea Champion' y el segundo, el 'Navis Fortuna'. "La operación de ataque se ha realizado con varios misiles navales apropiados y las bajas han sido precisas y directas, gracias a Alá", ha añadido Sari.

El portavoz hutí ha destacado que en las últimas 24 horas han realizado cuatro ataques: el primero contra el buque británico 'Rubymar', que terminó con su "completo hundimiento" y el segundo contra un dron estadounidense MQ9 sobre el cielo de la región de Hodeida, mientras que los dos últimos se corresponderían con los dos buques estadounidenses mencionados.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) ha informado del ataque contra el buque británico, ocurrido sobre las 20.00 (hora local) a unas 35 millas náuticas (64 kilómetros) al sur de la ciudad de Moca, cuando una "explosión muy cerca del buque provocó daños".

Un portavoz de Gobierno británico ha condenado este "insensato" ataque hutí contra el 'Rubymar'. "Las últimas informaciones apuntan a que no hay víctimas. Los buques cercanos de la coalición están ya en el lugar y el 'HMS Richmond' sigue patrullando el mar Rojo para ayudar a proteger el tráfico mercante", ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias británica The Press Association.

"Hemos sido claros. Cualquier ataque contra buques comerciales es completamente inaceptable y Reino Unido y nuestros aliados nos reservamos el derecho a responder de forma apropiada", ha añadido.

Un portavoz del 10 de Downing Street ha advertido además de que "no vamos a vacilar en responder para proteger la libertad de navegación y las vidas en el mar".

El ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha comparecido ante la Cámara de los Comunes y ha sido interrogado por si se enviarán más buques de guerra a la zona. "He estado allí, me he reunido con las tripulaciones y tomaremos una decisión en base a los datos", ha indicado.

"Sabemos y celebramos que un conglomerado de países de la UE se vayan a sumar también a Guardián de la Prosperidad", ha destacado, en referencia a la decisión de la UE de crear una misión naval para proteger el tráfico mercante en el mar Rojo.

El portavoz hutí reclamó el sábado la autoría de un ataque contra el petrolero británico 'Pollux' (con bandera panameña y propiedad danesa) en el mar Rojo, que habría sido alcanzado por varios misiles que fueron lanzados de forma "certera y directa". Entonces, afirmó que la embarcación fue golpeada con éxito y sostuvo que seguirán adelante con sus operaciones militares en la zona hasta que termine "el asedio a la Franja de Gaza".

Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.