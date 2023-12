Ucrania, la guerra que cayó en el olvido

"El país que defiende el mundo libre", como en repetidas ocasiones le nombraron líderes políticos de Europa y Estados Unidos, pide ahora limosna a los aliados y sus arsenales con el fin de mantener su lucha contra Rusia. El desgaste por lo prolongado de esta guerra y sus enormes inversiones han hecho mella en el conflicto de Ucrania, cuya tragedia ha sido desplazada por otra catástrofe humana y violenta como el enfrentamiento entre Israel y Hamás en Gaza. No obstante, la guerra que cayó en el olvido en el este europeo todavía es hoy la gran hemorragia del mundo.

Los frentes principales

"Prepárate para la muerte"

"Prepárate para la muerte. Ése es mi consejo. Y piensa en lo que vives ahora, no si vas a sobrevivir hasta el final de la guerra". Mustang es soldado de infantería. Ha luchado en Avdivka, el punto más caliente en la actualidad de la invasión. Rusia concentra en esa zona unos 40.000 militares frente a una guarnición ucraniana cinco veces menor. Sus asaltos son elementales. Ataques en oleadas para minar la defensa local. "Es la batalla más intensa que he conocido. Hay días que el enemigo pierde mil hombres", dice una teniente de una división de drones ucraniana. Solo en noviembre 11.000 rusos fallecieron o resultaron heridos. Kiev oculta sus bajas, pero también son abultadas.

La ferocidad expresada en Avdivka responde a un interés más político que militar, aunque la ciudad tiene una de las llaves maestras del control del Donbás. En caso de conquistarla, constituiría un nuevo motivo de desmoralización para los ucranianos, que llevan seis semanas defendiéndola y un éxito para Vladímir Putin. Con una intensidad menor destacan otros cuatro escenarios de lucha: Marinka, Kupianks, Bajmut y Zaporiyia. Las tropas del Kremlin han cosechado avances en diferentes direcciones mientras Ucrania ha logrado un mínimo dominio en Jersón. Aunque, como dice un experimentado alto mando, "estamos en un juego del gato y el ratón"; lo que un día se gana al siguiente se pierde.

A la defensiva

Las fortificaciones de invierno

Kiev ha pasado a una fase defensiva y decidido fortificar sus dominios ante el enquistamiento de la contienda. Al menos 200 de sus posiciones en el Donbás se están reforzando en Dnipro y en Zaporiyia. ¿Significa que el país ha desistido de recuperar el Donbás? "No. Desde el punto de vista del arte militar, tener líneas preparadas es mejor que no tenerlas", dice un comandante de zona, quien precisa que Ucrania no hará una "defensa sorda. Atacará donde pueda". Al fortificar el sur y el oeste, el ejército cree que los próximos ataques rusos serán en el norte y el este.

Miles de bajas

La montaña de muertos

La picadora de carne. Hace año y medio, la naturaleza despiadada de los combates hizo acuñar este apelativo. Hoy es una trágica realidad. Los muertos en Gaza han sustituido a los muertos en el Donbás ante la opinión pública, pero la carnicería persiste. El Ministerio de Defensa ucraniano estima que su enemigo ha perdido 324.830 hombres entre muertos y heridos desde el primer día de la ofensiva. Washington señalaba en agosto que al menos 70.000 ucranianos han sido abatidos y otros 120.000 resultado heridos. Sin embargo, el cálculo parece quedarse corto: los militares admiten que empiezan a tener grandes problemas de tropas para aguantar el frente.

Alistamiento

Citaciones en los gimnasios

Mientras estudia agilizar el alistamiento militar incluso enviando correos electrónicos a los jóvenes, el Gobierno entrega citaciones a los ucranianos en gimnasios, clubes deportivos y centros de ocio. "Aquellos hombres en edad de reclutamiento que deliberadamente evitan el servicio militar hacen ejercicio en pabellones deportivos o se divierten en complejos recreativos no son privilegiados en comparación con los militares que mantienen la defensa y vencen al enemigo", amonesta el Gobierno, en un intento de contrarrestar el aparente descenso de fervor patriótico en un sector de población que no ve progresos contra los rusos y sí demasiados cadáveres.

En Rusia sucede algo parecido. También prepara medidas para aumentar el reclutamiento. Los dos países necesitan urgentemente incrementar sus tropas ante los duros combates que se esperan tras el invierno. Kiev quiere alistar a 150.000 soldados; Moscú pretende un ejército de 2,4 millones de efectivos. En medio, crecen las voces en Ucrania que reclaman crear una fuerza profesional. "Nuestro país no puede luchar en masa, ya que Rusia tiene una población mucho mayor. Necesitamos unas fuerzas armadas profesionales, no de movilización. Una cosa es coger gente de la calle y otra reclutar profesionales. Solo así podremos hablar de capacidad de defensa", afirma el coronel en la reserva, Roman Svitan.

Mercado laboral

No se contratan hombres

Los reclutas y los veteranos de guerra se ven discriminados en el mercado laboral. Las empresas en Ucrania han tomado como norma no contratar hombres, ya que pueden ser movilizados y la legislación prohíbe despedir a los trabajadores llamados por el ejército. El 79% de los directivos del país tampoco quiere a veteranos por si regresan del frente con problemas psicológicos, alcoholismo o adicciones a las drogas. El paro aumenta en estos colectivos e incentiva a los jóvenes a zafarse del reclutamiento.

El problema de la violencia

"¿Vas a temer la cárcel?"

El Gobierno se enfrenta a un problema grave de conflictos emocionales debido a los miles de militares que han estado en el frente y asistido a situaciones "indescriptibles". Una ONG, Princip, ha sido de las primeras en denunciar el riesgo de que el país se asome en el futuro a su propio post-Vietnam, una explosión de violencia por parte de exsoldados desasistidos psicológicamente e incapaces de adaptarse a la rutina.

La ONG exige el reconocimiento de enfermedades propias en quienes han participado en combates "como sucede en Estados Unidos". "Incluso cuando la guerra no daña el cuerpo, sí puede perjudicar las emociones", con el añadido de que se produce sobre personas "a las que se ha enseñado a matar durante dos meses en el campo de entrenamiento. No existe un procedimiento mínimo para devolver a estas personas a la normalidad y eso es un riesgo. En el frente tú disparas y ellos te disparan. ¿Te asustará la prisión después de eso? ¿O que un policía venga a golpearte con un palo?".

Bajas permanentes

Las minas y las prótesis

Serhiy Dykun participaba en una incursión cuando su vida saltó por los aires. Una mina le amputó una pierna y dejó decenas de fragmentos incrustados en su cuerpo. Salvó la mano izquierda, porque llevaba agarrado el móvil y la metralla se incrustó en él. Reside en Nikopol y a pesar de todo cree que tuvo suerte. Su compañero recibió el impacto pleno de la trampa. "Voló hasta su nariz. No se le pudo encontrar", lamenta.

Serhiy representa a los miles de hombres todavía jóvenes ­-bastantes más de cien mil- que han perdido algún miembro o sufrido lesiones irreversibles, otro de los ángulos cruentos de los combates. Los expertos creen que esta invasión causará un número de minusvalías "como no se ha conocido en ningún otro conflicto contemporáneo" por el empleo masivo de artillería, bombardeos y minas. "Esta circunstancia tendrá un efecto añadido, como es el incremento de la asistencia sanitaria y social, la caída de calidad de vida y la pérdida de mano de obra". "En general creo que seguiré luchando. Mi amputación aún no es muy grande: una pierna. Por supuesto que es muy pesado, pero pienso que seré útil en algún lugar del ejército", asegura Serhiy.

El presidente: Zelenski pierde fuelle

El portazo de los republicanos en el Senado de EE UU a enviar más fondos, el desgaste entre los socios de la UE y el protagonismo del conflicto entre Israel y Hamás obligan a Ucrania a afrontar una nueva etapa con sus aliados. Y eso incluye a Zelenski. Su equipo afirma que «no habrá otro presidente hasta el final de la guerra» y que el interés internacional en él es elevado, pero en privado se admite que el sentimiento de unidad ha descendido.

"Sigue siendo una superestrella para la mayoría de los estadounidenses", exclaman sus asesores, pese a que esta semana él mismo decidió suspender una videoconferencia con el Senado y en su última visita no logró su deseo de aparecer en el programa de Oprah Winfrey. Nada más estallar la guerra en Gaza se ofreció a visitar Israel, pero su Gobierno le respondió que "no es el momento". A Zelenski le inquieta sobremanera el ingreso en la UE y satisfacer a Bruselas en sus exigencias. Así, el viernes ordenó incrementar de 700 a 1.000 el número de empleados anticorrupción. El mandatario ha trasladado además su peso político al militar: cada vez ocupa mayor protagonismo en la estrategia de combate, pero también cosecha más quejas por "autoritarismo".

Ayuda exterior

Un "donante de victorias"

Kiev ha entendido que la ausencia de resultados en la aireada contraofensiva de primavera ha hecho cundir el desánimo, cuando no el enfado, entre sus aliados y que ahora necesita convertirse en un "donante de victorias" para estimular la ayuda internacional. Ésa es una de las razones por las que Zelenski se ha introducido en una espiral de cambios políticos y militares. Entiende que los triunfos en el frente o las reformas institucionales pueden volver a ilusionar a sus socios y que lo importante es "no parar". En su equipo, aún se sorprenden por lo rápido que ha sido el desencanto.

En busca de victorias

Putin, a repetir presidencia

¿Lo tiene más fácil Putin? Según algunos expertos, los tenues avances rusos en el Donbás y la reactivación de su agenda exterior con Arabia Saudí o Irán podrían apuntarse en su saldo positivo, pero se trata de un espejismo. El Kremlin se halla tan encallado en Ucrania como su rival y el mandatario se ha convertido en un ermitaño en su propio país que apenas se muestra en actos públicos. Tiene a la oposición controlada, presa o en el exilio. ¿Le puede empañar el camino a su quinta reelección como presidente un enorme desastre en Ucrania? Él, por si acaso, exige triunfos rápidos. Como la conquista de Avdivka.