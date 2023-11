Decenas de ambulancias egipcias cruzan paso de Rafah para trasladar a heridos palestinos

Decenas de ambulancias egipcias han cruzado este martes el paso fronterizo de Rafah para trasladar a heridos palestinos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en Egipto, por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes del enclave palestino, informaron testigos y medios egipcios.

Canales de televisión egipcios muestran imágenes de una cola larga de otras ambulancias egipcias frente a la puerta del cruce de Rafah, que separa entre el territorio egipcio y Gaza, y que tienen previsto entrar hoy también al lado palestino para trasladar a "casos graves".

También un grupo de palestinos con doble nacionalidad cruzaron este miércoles el paso.

Se desconoce todavía el número exacto o las nacionalidades de las personas a las que Egipto permitió cruzar la frontera, y que esperan en el lado palestino desde el inicio del conflicto hace tres semanas.

Los canales de televisión egipcios ExtraNews y Cairo News confirmaron la "salida de Gaza del primer grupo de palestinos de doble nacionalidad" y no descartaron que el número de aquellas personas a las que se permita cruzar el paso llegue a cien.

A la par, desde la zona, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, advierte contra la propuesta de vaciar Gaza desvelada por varios medios hebreos.

"Nosotros, los egipcios, estamos dispuestos a sacrificar millones de vidas para que nadie se acerque a ni un grano de arena (del Sinaí). Es un mensaje claro". En una visita a la ciudad de El-Arish y al cercano paso fronterizo de Rafah, por donde entra la ayuda humanitaria a Gaza, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, advirtió este martes a Israel de que no expulse a los palestinos a la vecina península del Sinaí. La cuestión ya no es aceptar o no a los refugiados, algo que el Gobierno de El Cairo rechaza para no propagar el conflicto a su territorio, sino avisar a Tel Aviv de que no le permitirá que eche a los 2,3 millones de gazatíes que viven en la Franja.