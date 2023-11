Bolivia, Chile y Colombia mueven ficha diplomática para cuestionar a Israel

Tres países latinoamericanos, Bolivia, Chile y Colombia, han movido ficha diplomática ante lo que la ONU y numerosas oenegés desplazadas sobre el terreno denuncian como crímenes de guerra por parte de Israel.

La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, ha anunciado este martes que Bolivia ha decidido romper relaciones diplomáticas con Israel en represalia por la situación en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 8.500 personas por la oleada de ataques aéreos llevados a cabo por Israel.

La primera en actuar fue Bolivia, a través de su ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien ayer anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel en represalia por la situación en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 8.500 personas por la oleada de ataques aéreos llevados a cabo por Israel.

Prada ha pedido el cese de los bombardeos israelíes sobre la Franja, "que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles", mientras que también ha condenado "el desplazamiento forzado de palestinos". Después fue Gabriel Boric, presidente de Chile, quien decidió llamar a consultas a su embajador en Israel, Jorge Carvajal, debido a las "inaceptables violaciones" humanitarias por parte del Ejército Israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En un comunicado, el gobierno de Chile condena el "castigo colectivo" y las violaciones del Derecho Internacional Humanitario contra la población civil.

Asimismo, se asegura que Chile ha enviado apoyo humanitario a Palestina y que apoya las acciones de la ONU de cara a conseguir un alto el fuego.

El último en unirse a estos movimientos fue el gobierno colombiano de Gustavo Petro, que optó por la misma línea que Chile: llamar a consultas al embajador."He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).Posteriormente, la Cancillería publicó un comunicado en el que en nombre del Gobierno "expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8.000 víctimas, entre ellos miles de niños y niñas".

"El Gobierno de Colombia reitera la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional y el DIH", agregó el comunicado.