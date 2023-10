Avisos previos a los bombardeos en Gaza: cuando las bombas "llaman a la puerta"

Las autoridades israelíes anunciaron el lunes que no recurrirán obligatoriamente a los avisos antes de un bombardeo en la Franja de Gaza, como venía siendo habitual hasta ahora.

Y es que, antes del lanzamiento de las bombas, las fuerzas israelíes llamaban por teléfono o enviaban mensajes de texto en árabe a los habitantes de una zona señalada para advertirles de que tenían unos minutos, no más de diez o quince, para abandonar el lugar.

Casi inmediatamente después, el aviso venía dado por bombas ‘knock-on-the-door’ (llama a la puerta) o knock-on-the-roof (golpea el tejado), pequeñas detonaciones sobre el edificio objetivo que preceden al bombardeo que, esta vez sí, destruirá el inmueble y cuyos habitantes habrán tenido esos preciosos minutos para abandonar.

"Se va a utilizar (el aviso) en determinadas circunstancias", pero "Israel ya está evacuando a la mayoría de la población (de Gaza) de las zonas terroristas y está atacando allí", explicó una fuente militar citada por el diario 'The Times of Israel'.

El objetivo es "quitar a Hamás la capacidad y la motivación de hacer daño a Israel". "Es una definición muy amplia y nuestra interpretación de la misma no va a ser limitada. No queremos definirla más, pero (Gaza) no será Hamastán", ha advertido.

La fuente ha advertido además de que seguirán con los ataques contra los objetivos terroristas "aun a riesgo de hacer daño" a los israelíes que han sido apresados y llevados como rehenes a Gaza. Israel cuenta con "información de inteligencia precisa" sobre la localización de los rehenes y "por supuesto" intentará evitar atacar esas ubicaciones, pero mientras no haya información en ese sentido "atacaremos todos los objetivos de Hamás", ha asegurado.

"Cualquier ataque contra hogares inocentes en Gaza sin previo aviso y alarma será respondido con la ejecución pública de un rehén", ha asegurado por su parte en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedín al Qasam, el brazo armado del grupo fundamentalista.