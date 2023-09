Elon Musk intervino en la guerra de Ucrania a través de su red de satélites

Los drones submarinos equipados con misiles estaban ya a punto de alcanzar sus objetivos en el Mar Negro cuando de pronto "perdieron la conexión y el mar los arrastró hasta la orilla sin causar daños". Así se lo ha contado Elon Musk al veterano periodista y escritor Walter Isaacson para la biografía que lleva su nombre, según el extracto que ha citado la cadena de televisión norteamericana CNN. El multimillonario consideró en ese momento que las fuerzas ucranianas "estaban yendo demasiado lejos" y decidió abortar el ataque.

El fundador de Tesla y propietario de Twitter, red que ha rebautizado como X, se ha convertido también en uno de los hombres más poderosos del mundo a través de su red de satélites Starlink con la que proporciona internet al menos 37 países "y contando", según su página web. Entre ellos está Ucrania, donde ya hay instaladas más de 42.000 terminales.

Al principio de la guerra contra Rusia, el Gobierno de Volodimir Zelenski pidió ayuda al magnate para mantener en funcionamiento instalaciones de las fuerzas armadas, hospitales, e infraestructura básica a través del sofisticado sistema de 4.500 satélites repartidos por las zonas de peor cobertura de internet en el mundo. Gracias a ellos la población civil siguió comunicándose, pero pronto el errático multimillonario se convirtió en un todopoderoso que incluso decide el curso de la guerra. De hecho, cuando el Ejecutivo de Kiev le suplicó que restableciera la conexión a Sebastopol, en la república de Crimea, se negó.

En aquella ocasión, cuya fecha exacta no se conoce, pero de la que se supo a grandes rasgos por primera vez en febrero pasado, Musk consideró que el ataque a la flota rusa podía desencadenar una reacción nuclear como represalia. Y ello, según su relato, hubiera hecho que Ucrania se autoinfringiera "una derrota estratégica", dijo al autor de su biografía.

Más poder que un presidente

El multimillonario llegó a esa conclusión después de mantener una conversación con "un alto funcionario del Gobierno ruso", actuando así de facto como un líder global con más capacidad de intervención que la inmensa mayoría de los presidentes. Sin embargo, Musk no rinde cuentas a nadie, no participa en cumbres mundiales, ni organizaciones multilaterales. No es un representante electo, sino un agente privado que va por libre.

"¿Cómo he llegado a meterme en esta guerra?", preguntó retóricamente durante su entrevista con Isaacson. "Starlink no estaba pensado para involucrarse en guerras, sino para que la gente pudiera ver Netflix y relajarse, llevar internet a las escuelas y participar en cosas pacíficas, no en ataques de drones", trató de justificarse ante el escritor.

La respuesta de uno de los principales asesores de Zelenski, Mykhailo Podolyak, a través de la propia red X del magnate, fue furibunda. "Este es el precio de un cóctel fatal de ignorancia y enorme ego", escribió. "Como resultado, civiles y niños están siendo asesinados".

Por su parte, la Casa Blanca y el Pentágono, que en los últimos meses ha accedido a participar en la financiación de la red Starlink, no han respondido sobre qué nivel de comunicación mantuvieron para este incidente que determinó el curso de la guerra. Sin embargo, Musk sí se ha pronunciado sobre la necesidad de ceder a Rusia partes del territorio ucraniano invadido y, a su vez, a China la soberanía de Taiwán, entre otros asuntos críticos para la seguridad global de la que ahora forma parte el multimillonario.