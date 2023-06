Ucrania recauda fondos para comprar más drones capaces de atacar Moscú

La guerra de Ucrania está abriendo la puerta a nuevos fenómenos militares vinculados a la tecnología bélica que hasta ahora eran ciencia ficción, pero también a cuestiones sociales que resultaban impensables hace dos años. Ambos avances convergen en el caso de los drones aéreos, uno de los avances tecnológicos que está revolucionando la batalla al permitir bombardeos a larga distancia que antes de la invasión solo eran posibles con los carísimos misiles de largo alcance. Estos nuevos dispositivos son baratos y se pueden costear con donaciones: la propaganda ucraniana quiere que miles de ciudadanos a lo largo del mundo lo puedan financiar. Cualquier simpatizante con su causa puede donar pequeñas cantidades con las que comprarlos.

Los dos términos claves para esta situación son UJ22 y 'United 24'. El primero se refiere a los drones especiales que esta semana han alcanzado el extrarradio de Moscú, en lo que supone el segundo ataque de esta naturaleza más importante contra la capital rusa desde que comenzó la invasión. La segunda expresión es 'United 24', la página web impulsada por el propio presidente Zelenski y en la que se pueden realizar todo tipo de donaciones para ayudar a la causa ucraniana. Una de las iniciativas para las que el dirigente busca financiación es la denominada 'Army of drones' (ejército de drones). 'United 24', que, por ejemplo ha recibido dinero de estrellas como Barbra Streisand y recaudado ya más de 300 millones de dólares.

El UJ22 es un dron que replica la forma de una avioneta, con una envergadura de cuatro metros. Su éxito radica en su sencillez y la larga distancia a la que puede llevar su carga explosiva. Este avión no tripulado tiene un alcance de 800 kilómetros. Sin embargo, a partir del centenar ya no puede ser teledirigido -es decir, no obedece a los mandos de una persona en tierra- sino que debe seguir una ruta que se le haya introducido de manera previa en su sistema de navegación. Según la empresa fabricante, la ucraniana Ukrjet, este último avance permite al dron sortear todas las medidas electrónicas con las que se intenta impedir los ataques aéreos con objetos no tripulados.

Veinte kilos de explosivos

El avión puede llevar una carga de 20 kilos de explosivo. Su diseño original está pensado para lanzar cuatro proyectiles de mortero, de forma similar a cómo actuaría un bombardero, pero a un tamaño más reducido. El UJ22 también está adaptado para lanzar granadas antitanque. Los fabricantes permiten equiparlo con avanzadas cámaras para vigilar el terreno y realizar labores de espionaje detrás de las líneas enemigas.

Ucrania ha negado cualquier relación con el ataque perpetrado contra Moscú esta misma semana, al igual que hicieron con el supuesto incidente denunciado por Putin sobre la presencia de drones enemigos en el entorno del Kremlin. Sin embargo, los restos mostrados por las autoridades rusas tras el último ataque se corresponden con el UJ22. Su autonomía y el tipo de carga evidencian que es uno de los pocos dispositivos de este tipo capaces de realizar el vuelo desde la frontera ucraniana hasta la capital rusa para allí estrellarse como un avión suicida.

Aparte de Moscú, los bombardeos con aviones no tripulados se empiezan a generalizar en los territorios ocupados por Rusia y en su propio país, en la región fronteriza, donde dos mujeres fallecieron este viernes al ser alcanzado su coche por restos de metralla en el área de Bélgorod. Son ataques combinados. El gobernador de Zaporiyia, Yuri Malashko, informó que 22 localidades de la región habían sido castigadas con drones y artillería. En Kursk, las defensas antiaéreas derribaron ocho aviones no tripulados.

Diez mil operadores

Ucrania dispone de algunos de los aparatos más avanzados del sector, como el turco Bayraktar, pero éste es demasiado caro para utilizarlo en un ataque kamikaze y quizás Turquía no vería con buenos ojos que su tecnología se emplee para atacar suelo ruso.

En este sentido, el 'Army of Drones' que se financia con las donaciones de 'United 24' está compuesto por material polaco o ucraniano, o por modelos comerciales que no están sometidos a ningún veto puesto que su función no es militar.

Según sus responsables, el programa ha permitido entrenar a 10.000 operadores y comprar cerca de 4.000 unidades. Una de las figuras internacionales que ampara el plan es el actor Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en 'La Guerra de las Galaxias' de George Lucas. 'United 24' también permite entregar dinero de forma anónima para pagar la flota de drones marinos creada por Ucrania y que, por el momento, ha logrado mantener anclados los navíos rusos en Sebastopol.