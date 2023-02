Liberado el cineasta iraní Mohamad Rasoulof tras ocho meses en prisión

El director de cine iraní Mohamad Rasoulof ha sido puesto en libertad tras pasar los últimos ocho meses en prisión por criticar la represión estatal de unas protestas desatadas por el derrumbe de un edificio.

“Mohammad Rasoulof fue liberado de prisión”, informó brevemente el diario reformista Shargh, que publicó una foto del director en la calle junto a otros dos presos liberados.

Shargh no especificó cuándo fue puesto en libertad, ni las autoridades han informado sobre ello.

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con 'There is no Evil' en 2020, fue detenido el pasado julio por criticar la represión de unas protestas desatadas por el derrumbe de un edificio que dejó decenas de muertos en 2022.

A su vez, el también cineasta iraní Jafar Panahi fue arrestado pocos días después por protestar por la detención de Rasoulof y fue puesto en libertad a principios de este mes tras declararse en huelga de hambre.

Su arresto reactivó una condena de 2010 a prisión de seis años por atentar contra la seguridad nacional, pena que había sido suspendida en su momento.

Irán ha vivido en los últimos cuatro meses protestas contra la República Islámica desatadas por la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien el velo.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, anunció a principios de mes la amnistía y la reducción de sentencias de presos, entre ellos un "un número significativo" y en las últimos días se han producido varias liberaciones.

Se desconoce si la liberación de Rasoulof forma parte de esa amnistía.