Dimite la primera ministra británica, Liz Truss

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado su dimisión, que ya ha notificado al rey Carlos III, aunque permanecerá al frente del Gobierno hasta que se elija a un sustituto. "Es la mejor decisión para mantener al Reino Unido en una condición económica estable", ha dicho en una comparecencia ante Downing Street.

Truss, que esta misma semana había declarado en varias ocasiones que no dimitiría, ha asumido que no puede cumplir con el "mandato" que le dieron sus compañeros de partido hace seis semanas, cuando fue elegida como 'premier' al término de un proceso de primarias interno.

La dirigente conservadora, antigua ministra de Exteriores, ha afirmado que hay un contexto internacional de "gran inestabilidad".

El líder laborista exige elecciones generales

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, en la oposición, exigió este jueves la convocatoria de elecciones generales "ahora" después de la dimisión de Truss.

"El Partido Conservador ha demostrado que ya no tiene mandato para gobernar. Después de doce años de fracaso conservador, el pueblo británico se merece algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos", afirmó Starmer en una declaración.

En declaraciones a la cadena de televisión BBC, ha indicado que los 'tories' carecen del "principal principio patriótico del deber". "Esto no puede continuar así, Reino Unido merece algo mejor y no puede permitirse más el caos de los conservadores. Necesitamos unas elecciones generales ya", ha aseverado.

Así, ha manifestado que "las víctimas de los crímenes no han obtenido justicia" durante este tiempo, así como "la gente que se muere porque las ambulancias no llegan a tiempo". "Hay millones de personas que no pueden obtener comida o calentarse en invierno", ha subrayado.

Starmer ha reafirmado que "un Gobierno de los laboristas traerá la estabilidad y el liderazgo necesarios". "Por nuestra economía. Por nuestro crecimiento. Por nuestra clase trabajadora. Elecciones generales ya", ha remachado.

Más políticos piden comicios

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se sumó este jueves a la petición de elecciones generales por considerar que son "un imperativo democrático".

En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, la líder independentista escocesa señaló que "no hay palabras para describir este desastre total", en alusión a las recientes turbulencias vividas en el Reino Unido por las decisiones del Ejecutivo de Truss.

"Va más allá de la hipérbole y la parodia. La realidad es que es la gente normal la que está pagando el precio", opinó.

La dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP) dijo asimismo que "los intereses del partido 'tory' no deberían preocuparle a nadie ahora mismo".

En esta línea se pronunció también hoy el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien hizo otro llamamiento a la celebración de elecciones generales tras el anuncio de dimisión de Truss. "No necesitamos otro primer ministro conservador que vaya tambaleándose de crisis en crisis", consideró en un tuit el líder liberaldemócrata.

Este político apuntó que "se necesitan unas elecciones generales ahora y a los conservadores fuera del poder".

Por su parte, el líder de los conservadores en la Asamblea galesa, Andrew Davies, indicó que la primera ministra británica "ha hecho lo correcto al dimitir". "Los ciudadanos, dondequiera que vivan en el Reino Unido están preocupados, con razón, sobre la crisis del coste de la vida", agregó.

Davies señaló que "el nuevo primer ministro debe afrontar esta situación con rapidez y proporcionar liderazgo, confianza y esperanza a todas las personas de todo el país".

"El Partido Conservador debe hacer frente a este desafío y cumplir para los ciudadanos de Gales y del Reino Unido", agregó.

Jornada "difícil"

Truss ha vivido una última jornada "difícil", como habían admitido fuentes de Downing Street a los principales medios. Al menos 17 diputados habían pedido que dimitiera por el caos político de estas semanas, marcado por el desmantelamiento prácticamente total del programa fiscal que anunció el Ejecutivo en septiembre, según el recuento de Sky News.

Antes de comparecer ante los medios, la 'premier' se reunió en Downing Street con su número dos, Therese Coffey, considerada su principal aliada dentro del Gobierno, y también con el responsable del comité 'tory' responsable de organizar la sucesión, Graham Brady.

El proceso tendrá lugar durante la próxima semana, con vistas a que sea más rápido que el que ascendió a Truss en sustitución de su predecesor, Boris Johnson. La actual líder culminará así el mandato más breve en la historia democrática de Reino Unido.

Ayer también dimitió la ministra del Interior, Suella Braverman, tras saltarse los protocolos de seguridad, en un contexto especialmente delicado por el Gobierno por la fallida política económica, que ya derivó la semana pasada en la salida del titular de Finanzas.

Truss se hallaba en la cuerda floja desde que. el pasado 23 de septiembre, la presentación de su plan fiscal, con una masiva bajada de impuestos, había sembrado el caos en los mercados y despertado la desconfianza en la economía británica.