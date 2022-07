Yarza denuncia el asesinato de periodistas en México y López Obrador dice que "no es para rasgarse las vestiduras"

Fernando de Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan-Ifra), denunció este lunes el asesinato de doce periodistas en México y, en una entrevista con el diario 'El Universal', calificó de "inadmisible" el número de informadores muertos de forma violenta mientras ejercían su profesión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contestó a estas declaraciones asegurando que se trata de una campaña de desprestigio contra su gobierno y que no hay que “rasgarse las vestiduras” ante tales hechos.

Yarza acaba de regresar de Latinoamérica, donde ha realizado un visita a varios países para preparar el Congreso Mundial de Medios que se celebrará en septiembre en Zaragoza. El también presidente de Henneo ha defendido los valores periodísticos del rigor y la transparencia, así como ha analizado la actual convergencia digital y las amenazas a las que se enfrentan hoy en día los periodistas. En este contexto, en la entrevista al diario mexicano ‘El Universal’, Yarza mostró su preocupación por los ataques la prensa en México y recordó que en el último año han sido asesinados doce periodistas en el ejercicio de su profesión. “Creo que es preocupante, probablemente fruto de un mundo polarizado, y creo que estos ataques que son inasumibles. El número de periodistas fallecidos en México es algo que no se puede aceptar y tiene que haber un apoyo explícito de las autoridades a la profesión periodística”, expresó Yarza.

Fernando de Yarza: "Tiene que haber un apoyo explícito de las autoridades a la profesión"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no admitió estas palabras y en una conferencia desde el Palacio Nacional aseguró que “este tipo de asociaciones (en referencia a Wan-Ifra) aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno”. Sobre la asociación de periodistas, Obrador añadió: “Protege a medios de información de México que están molestos porque ya no se reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”.

Hace apenas diez días murió asesinado a balazos en la ciudad de Tamaulipas el periodista Antonio de la Cruz, de 47 años, mientras que su hija fallecería tan solo días más tarde, después de resultar herida en el mismo tiroteo. Recientemente, también la periodista Ana Mendoza sufrió un ataque en Jalisco, algo a lo que Obrador quitó importancia asegurando que las críticas de los medios ante la indefensión de los profesionales “es más de lo mismo”. El presidente mexicano continuó su discurso criticando que medios como el 'New York Times' o 'The Wall Street Journal' dediquen espacio al policía Genaro García Luna -acusado de recibir sobornos- y afirmando que lo que tendría que hacer la prensa internacional es exhortar para que se le otorgue un indulto a Julian Assange.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias recuerda que ha denunciado no solo al presente gobierno mexicano sino a todos aquellos en los que los derechos y la protección de la profesión no está lo suficientemente protegida. En la última década, también durante el mandato de Enrique Peña Nieto, los informes que publica Wan-Ifra han señalado que la libertad de prensa en México atraviesa momentos muy complicados, dado el “apagón informativo” que experimentan algunas regiones y, también, porque las organizaciones criminales tratan de controlar el flujo de información a través de ataques armados contra medios, asesinatos de periodistas, amenazas y desapariciones. En los últimos años también ha quedado patente el espionaje por parte de las autoridades a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. La asociación pide y ha pedido el fin de la impunidad de los actos violentos y una “voluntad política real para solucionar el problema”, dada la importancia del periodismo para avanzar hacia una sociedad más libre e igualitaria.

Estos y otros asuntos -como la “disfunción” del anonimato de las redes, que también expuso Yarza en su entrevista- serán asunto de análisis en la próxima reunión anual de Wan-Ifra, que se celebrará en septiembre en la capital aragonesa y a la que acudirán en torno a mil profesionales de más de 80 países. Desde 1948 se celebra anualmente este congreso mundial, que en su 73ª edición contará con la presidencia honorífica del rey Felipe VI.