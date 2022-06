Marruecos prohíbe una película británica por mostrar al profeta Mahoma

El Centro Cinematográfico de Marruecos (CCM) ha informado de que no ha concedido la autorización para la exhibición de la película británica 'The Lady of Heaven' por mostrar una representación de Mahoma, lo cual está prohibido en el Islam.

"Esta película, que constituye una flagrante falsificación de los hechos, contiene un acto atroz que no puede ser aceptado por los musulmanes: la encarnación del Profeta", ha indicado el Consejo de los Ulemas de Marruecos en un dictamen en el que se basa el veto del CCM, recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.

El contenido de la película es "contrario a las constantes del reino, tal como se definen en la Constitución", según el Consejo, un organismo presidido por el rey Mohamed VI. El Consejo había expresado su "fuerte condena al contenido de la película", rechazando lo que describió como "falsificación de hechos establecidos de la historia del islam".

El guionista, de confesión chií, ha sido despojado de su nacionalidad kuwaití "por sus ideas extremistas", ha recordado el Consejo Supremo de los Ulemas, que señala a los responsables de la película por querer "buscar fama y sensación, la promoción de su producción (...) hiriendo los sentimientos de los musulmanes".

La película está dirigida por el australiano de origen egipcio Eli King y su guionista es el kuwaití Yasir al Habib, líder de la Unión de Sirvientes del Mahdi, con sede en Londres, y considerado un radical chií de extrema derecha. La cinta nara la vida de Fátima, hija de Mahoma, conforme a la tradición que defiende el chiísmo, muy diferente de la de los suníes, mayoritarios en Marruecos.