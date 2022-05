La guerra se ganará en combate, pero el final "será diplomático", según Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que la victoria en la guerra que libra Rusia en Ucrania será sangrienta y se ganará en el campo de batalla, pero su final será diplomático.

En una entrevista televisada con motivo del tercer aniversario de su toma de posesión como presidente y que recogen las agencias Ukrinform y Unian, Zelenski afirmó que "la victoria será muy difícil, será sangrienta, será definitivamente en el campo de batalla, pero el final será definitivamente en la diplomacia".

"Estoy seguro de eso. Porque hay cosas que, salvo en la mesa de negociaciones, no podremos resolver", agregó. En ese sentido, subrayó que Ucrania quiere que se le devuelva todo y "Rusia quiere no devolverlo todo, es decir, no devolver nada", dijo.

"No fuimos nosotros los que empezamos esta guerra, pero somos nosotros los que tendremos que acabar con ella. Puedo repetir estas palabras hoy, pero el significado es diferente", señaló.

Zelenski afirmó que realmente pensaba que se podría haber puesto fin a la guerra a través del diálogo y que ahora entiende que "el final será también diplomático, el final en sí mismo".

"Pero por desgracia pensé que era un diálogo de una cierta duración y que podríamos haber encontrado respuestas a muchas preguntas y muchas decisiones tomadas por la parte rusa. Realmente lo pensaba. Pero ahora, es como un vehículo, ni de gasolina, ni eléctrico, sino híbrido. Por eso, la guerra es tan difícil. Y la victoria será muy difícil también", dijo.