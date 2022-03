Los 'kadirovtsy', el temible ejército privado de paramilitares chechenos

El presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov, es una especie de moderno Atila que gobierna con mano de hierro. Diversos observadores internacionales y organizaciones pro derechos humanos le sitúan detrás de los asesinatos de la periodista rusa Anna Politkovskaya, del abogado de derechos humanos Stanislav Markelov o de la militante social chechena Natalia Estemirova. Todos tenían en común su oposición a Vladímir Putin y al propio líder checheno. Ambos forman un tándem inquebrantable que ha vuelto a quedar de manifiesto en la invasión rusa de Ucrania, en la que estaría participando Kadírov en persona, al mando de sus sanguinarios 'kadirovtsy'.

La sola mención de este ejército privado, que algunos cifran en 25.000 hombres, infunde terror. Se les imputan torturas y ejecuciones extrajudiciales y ayudan al presidente a controlar cualquier movimiento independentista en Chechenia. También actúan fuera de sus fronteras. Apoyaron a los separatistas rusos en Crimea y el Donbás y sembraron el pánico en Siria, donde combatieron a favor del régimen de Bashar al-Asad. Según los servicios de Seguridad de Estados Unidos, un grupo de estos experimentados paramilitares habría entrado en Ucrania los primeros días de la invasión para asesinar a Volodímir Zelenski. El propio Kadírov apareció hace pocos días en un vídeo en el que anunciaba que él y sus hombres estaban en territorio ucraniano. "Antes estábamos a unos 20 kilómetros de vosotros, los nazis de Kiev, y ahora estamos más cerca. Rendíos o acabaremos con vosotros", dijo.

La participación de los 'kadirovtsy' en los combates que se libran en el sur de Ucrania ha sido confirmada por diversas fuentes. Especialmente en Mariúpol y Mikolaiv, donde estarían combatiendo cuerpo a cuerpo con las fuerzas del batallón Azov. Si Kadírov está en el frente de batalla o no se desconoce.

Paradójicamente, sus raíces están en una familia independentista musulmana que peleó contra los rusos en la primera guerra de Chechenia (1994-96). Su padre, Ahmed, era uno de los líderes separatistas más destacados, pero en 2000 cambió de bando y fue nombrado presidente. En 2004, una bomba acabó con su vida. Ahí surgió la figura de Ramzán, que recibió la bendición del líder ruso como sucesor. Desde entonces nadie le ha hecho sombra. Baste un ejemplo: en septiembre de 2021 ganó la reelección con el 99,7% de los votos. Sí, ha leído bien.

A sus 45 años, está casado y ha sido padre 12 veces. Es el hombre más rico de Chechenia y no lo oculta. Coches de gama alta, ropa de marca, una colección de relojes valorada en un millón de euros y hasta una pistola chapada en oro le convierten en el máximo oligarca de una república rica en petróleo y gas en la que la renta per cápita no llega a los 230 euros. Instalado en el poder, ha impuesto el velo a las mujeres y ha establecido campos de concentración para los gais y es contrario al divorcio, porque cree que los hijos de los separados "tienen más posibilidades de convertirse al terrorismo".