Polonia descarta el envío de tropas a Ucrania y subraya que "no pretende participar en la guerra"

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha destacado que Varsovia no planea enviar tropas a Ucrania para apoyar al Ejército ucraniano ante la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin, y ha afirmado que "Polonia no pretende participar en la guerra".

"Los soldados polacos no irán a la guerra y creo firmemente que no tendrán que luchar", ha dicho Duda tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional polaco. "Por supuesto, si tuviéramos que defender nuestro país, lo defenderemos, pero no hay indicaciones de que vayamos a ser atacados", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que Polonia es parte de la OTAN y ha incidido en que "si cualquiera de los países de la Alianza fuera atacado, implicaría 'de facto' una guerra mundial", si bien ha reiterado que "actualmente no existe la probabilidad de que una situación así pueda ocurrir".

Duda ha señalado además que el Parlamento polaco y las autoridades trabajan para "ayudar a los refugiados" ucranianos que huyen de los combates, al tiempo que se ha mostrado favorable a los esfuerzos de Ucrania por ser admitida en la Unión Europea (UE), según ha recogido la agencia polaca de noticias PAP.

"Espero que se resuelva a favor de Ucrania", ha manifestado el presidente polaco, quien ha argumentado que este acto "fortalecería la moral" de la población ucraniana y su "dirección prooccidental, que a día de hoy defienden con su propia sangre".

Por otra parte, ha confirmado que en estos momentos hay cerca de 10.000 militares estadounidenses desplegados en el país y ha apostado por "fortalecer" el Ejército polaco con la compra de "las armas más modernas" para que "puedan llevar a cabo lo mejor posible su tarea de defender la patria, si fuera necesario".

Duda ha hecho además un llamamiento a los políticos para que mantengan una "unidad absoluta", ante la posibilidad de "varios tipos de ataques, principalmente a través de propaganda". "Se están usando y se usarán medios para minusvalorarnos, enfrentarnos y hacer que aumente la ansiedad en nuestra sociedad", ha zanjado.