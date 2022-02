Segundo día de guerra entre Rusia y Ucrania: las claves de la jornada

3

RUSIA PIDE UN GOLPE DE ESTADO EN UCRANIA PARA PODER NEGOCIAR

Putin instó a los militares de Ucrania a que den un golpe de Estado contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tomen el poder y aseguró que con ellos "será más fácil llegar a un acuerdo" para poner fin a la operación militar rusa iniciada este jueves.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había pedido a Putin sentarse a la mesa de negociaciones, una opción que el Kremlin no descartó de inmediato, pero a la que no ha dado todavía una respuesta clara.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia está dispuesta a enviar a Minsk una delegación para iniciar negociaciones con Ucrania.

El portavoz de la Presidencia rusa aludió a una reciente declaración de Zelenski en la que este se mostró dispuesto a discutir el estatus neutral de Ucrania, con lo que renunciaría a su aspiración a ingresar en la OTAN, como exige Rusia.

El portavoz del Kremlin informó hoy también de una conversación entre Putin y el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien se mostró dispuesto a "crear todas las condiciones" para el inicio de las negociaciones entre Kiev y Moscú, que desde ayer no tienen relaciones diplomáticas, en Minsk.