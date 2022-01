El zaragozano José Luis Jiménez acusa de "negacionismo" a las administraciones: "El colegio va a ser un criadero de ómicron"

El zaragozano José Luis Jiménez, catedrático de Ciencias Ambientales y Química en la Universidad de Colorado y una de las primeras figuras científicas en alertar del contagio por aerosoles del coronavirus, ha manifestado que la presencialidad en las aulas no es sino "una decisión política" y que, ante esta determinación, se deberían poner en marcha una serie de medidas, como "ventilar y medir el CO2, llevar buenas mascarillas puestas, sobre todo FFP2, que se pueden regalar a los que no se las pueden costear". "Si no se puede ventilar es cuando hay que filtrar, pero no tienen por qué ser filtros HEPA, que son caros, se puede hacer con un ventilador", sostiene en una entrevista con El Español.

El aragonés sostiene que los colegios son lugares de transmisión, "más que en el ámbito comunitario". "Creo que, si las cosas siguen con este negacionismo de las administraciones, el colegio va a ser un criadero de ómicron, se van a contagiar muchos de los niños que estén en la escuela, que lleven malas mascarillas en sitios mal ventilados. Y ellos van a contagiar a los padres. Esto va a traer muchísimas hospitalizaciones y muertes, y mucho long Covid", indica.

El científico se muestra muy duro durante toda la entrevista con las administraciones, y asevera que se mantuvieron en sus trece acerca de la forma de contagio cuando la evidencia señalaba al aire. "Es uno de los errores más graves en la historia de la salud pública: decir que se transmitía por superficies y no por el aire permitió a la pandemia expandirse cuando, en principio, el virus no estaba en muchos sitios", dice.

"Es un poco como la película de 'No mires arriba', nos han tratado igual o peor. En resumen, hay dos razones: la primera es que no quieren aceptar que han cometido un error tan grave", añade.