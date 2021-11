La Universidad de Zaragoza nombra a José Luis Jiménez doctor honoris causa

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza celebrado este lunes ha aprobado, entre otros puntos, proponer al Claustro universitario la reforma de sus Estatutos y la creación de una Comisión encargada de elaborar el proyecto; la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios; y el nombramiento como doctor honoris causa del profesor José Luis Jiménez, catedrático (Professor) en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Colorado en Boulder y Fellow de CIRES (Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences).

La reforma de los estatutos de la UZ es un compromiso del rector José Antonio Mayoral que se justifica por la necesidad de acomodar, renovar y modernizar unos Estatutos que datan de 2004, pues la reforma que experimentaron en 2011 fue, sobre todo, una simple adaptación legal. Se tratará de una reforma total y afectará a todos los títulos y capítulos de los actuales Estatutos, asegurando la participación de toda la comunidad universitaria.

La comisión encargada de elaborar el proyecto de reforma estará compuesta por 25 miembros: el Rector o persona en quien delegue, que la presidirá; 13 representantes del Personal docente e investigador; 8 del estudiantado y 3 del Personal de Administración y Servicios. El plazo que se propone para la elaboración de los trabajos es de dos años.

Un destacado experto a nivel mundial en el estudio de los aerosoles

Respecto al nombramiento de José Luis Jiménez, es considerado uno de los más destacados expertos a nivel mundial en el estudio de los aerosoles atmosféricos, un campo con importantes implicaciones relacionadas con el cambio climático y la salud humana, habiendo contribuido de manera decisiva a la comprensión y descripción de su origen, formación y transformaciones. Si bien sus méritos en este campo justificarían por sí mismos esta nominación, no menos relevante es la enorme labor científica y de comunicación que ha desarrollado desde el inicio de la pandemia para demostrar y poner de manifiesto el papel clave de la transmisión por aerosoles de la COVID-19.

El nombramiento ha sido propuesto por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, e informado favorablemente por la Comisión de Doctorado y la Junta Consultiva Académica de la Universidad de Zaragoza.

José Luis Jiménez es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y doctor por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Realizó estancias posdoctorales en Aerodyne Research (Aerosol Group, 1999-2000) y en el California Institute of Technology (2000-2002). En 2002 se incorporó a la Universidad de Colorado en Boulder, donde alcanzó el grado de Professor en 2014.

Aunque toda su carrera científica se ha desarrollado en Estados Unidos, ha mantenido un continuo contacto con la Universidad de Zaragoza y, en particular, con el Área de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Sus actividades de investigación se iniciaron en la Combustion Research Facility de MIT, a donde llegó en 1993 gracias a las relaciones entre profesores de ambos grupos.

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Personal de Administración y Servicios. La propuesta fue negociada y aprobada en la Mesa Sectorial de Negociación del PAS, celebrada el pasado 20 de octubre. Consta de tres apartados: inclusiones (15), amortizaciones (6) y modificaciones (de diverso tipo: adscripción, denominación, nivel o complementos...). Los cambios afectan a varias unidades, destacando los relacionados con la puesta en marcha de la nueva Vicegerencia de Tecnología de la Información y Comunicación, que tiene por objeto cambios organizativos que permiten actualizar un área tan transversal y fundamental para los servicios que presta la Universidad de Zaragoza.

Buena parte de los puestos que se propone incluir han demostrado su necesidad y su carácter estructural y, por tanto, se propone incluirlos en RPT con objeto de permitir su estabilización y que las unidades afectadas mejoren la prestación de servicios.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Se ha aprobado la adhesión de la Universidad de Zaragoza a la Asociación "Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa CONFEDE".

Se ha aprobado la creación del Máster Propio en Engineering in Logistics and Supply Chian Managemente, que se impartirá por el Zaragoza Logistics Center.

Se ha aceptado la cesión, por parte del Ayuntamiento de Teruel, del derecho de superficie sobre una parcela colindante con el campus de Teruel, y de los edificios en ella existente (las conocidas como Escuelas Anejas). La petición fue formulada por el Rector y acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, por un periodo de 75 años y de forma gratuita. La decisión se elevará al Consejo Social para su conocimiento y efectos.