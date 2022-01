Biden culpa del asalto al Capitolio a Trump, sus "mentiras" y su "ego herido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó este jueves al expresidente Donald Trump (2017-2021) de crear una "red de mentiras" sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió", dijo Biden en un discurso desde el Capitolio, en el primer aniversario del ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

Aunque no mencionó por su nombre a Trump, Biden dedicó buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de enero de 2021 alentó a sus seguidores -congregados en Washington- a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se refrendara el resultado electoral.

"El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios", afirmó Biden.

Denunció que Trump y sus aliados han decidido que "la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones", en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos.

"No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites", agregó.

Visiblemente irritado, el presidente insistió en que hay "cero pruebas" de las denuncias de fraude electoral que Trump difundió tras las elecciones de 2020, y que han provocado que la mayoría de los votantes republicanos sigan todavía sin creer que Biden ganara de forma legítima los comicios.

"Él no solo es un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas", subrayó.

Biden prometió mantenerse alerta ante la posibilidad de que la oposición republicana pueda intentar dar la vuelta a un posible resultado que no les favorezca en los próximos ciclos electorales: las legislativas de noviembre de este año y las presidenciales de 2024.

"Defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia", recalcó.

Insistió en que "la promesa de la democracia está en riesgo" tanto en Estados Unidos como en el mundo, donde, a su juicio, se libra una batalla ideológica contra las "autocracias" de países como China y Rusia.

El discurso de Biden llegó después de otro más corto de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y antes de que comenzaran una serie de actos en el Congreso dentro de una jornada de reflexión con motivo del aniversario del asalto.