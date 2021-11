Ortega se aferra al poder y tilda a la oposición de "demonios" que conspiraban contra el país

Daniel Ortega salió ayer domingo de su retiro, pero no de su laberinto. En un nuevo intento de revalidarse al frente de Nicaragua, el presidente votó en las elecciones y no se privó de lanzar un duro alegato contra los opositores que ha enviado a la cárcel en los últimos meses. El antiguo dirigente sandinista, otrora héroe romántico de la revolución y ahora gobernante dictatorial que busca el poder perpetuo junto con su esposa, Rosario Murillo, se jactó de haber desarticulado a un grupo de "demonios" cuyo objetivo era conspirar contra el país para evitar los comicios, "tomar el poder" y "sembrarlo de muerte". Nadie dijo que en una jornada electoral no es elegante y, normalmente, tampoco legal hacer política.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses fueron convocados ayer a las urnas en 3.106 centros de votación. Desde primera hora de la mañana, el Consejo Supremo Electoral llamó a acudir a los colegios. Las autoridades han "estado garantizando todo este ejercicio en tranquilidad, en paz y armonía, como se ha hecho desde el inicio de la apertura de estas elecciones", declaró la titular de este organismo, Brenda Rocha, bautizada por el sandinismo como "la sonrisa de la revolución" tras perder una mano en un ataque de la 'contra' en 1982.

Como ella, jueces y antiguos líderes del movimiento intentaron agitar la participación, máxime después de que la oposición en el exilio reclamara la abstención como una manera de denunciar el "fraude". Miles de nicaragüenses respondieron en diferentes lugares del mundo, entre ellos Costa Rica y Estados Unidos, a la petición también de los opositores de manifestarse contra la "estafa" electoral y exigir sanciones internacionales sobre Ortega.

Algunos medios gubernamentales consideraron la participación "enorme". Doscientos "acompañantes electorales" y periodistas siguieron la jornada desde el centro de congresos de Managua. El observatorio independiente Urnas Abiertas aseguró que se trataba de "militantes sandinistas" que reemplazaron a los representantes internacionales de diferentes organismos, como la OEA o la UE. Urnas Abiertas ha detectado también 1.656 episodios de "violencia política" durante la campaña electoral, entre los que figuran el encarcelamiento de todos los candidatos opositores al régimen de Daniel Ortega; más de 150 detenidos entre quienes se encuentran Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila o Walter Gómez, aspirantes con posibilidades de obtener una sustancial cosecha de votos. Incluso horas antes de la apertura de los colegios, la oposición informaron de que se habían producido otras ocho detenciones entre políticos desafectos al régimen.

Todo hace predecible que el antiguo comandante, de 78 años, volverá a ser el presidente del país centroamericano. Y que Rosario Murillo ejercerá la vicepresidencia. Enfrente, ayer tenían a cinco candidatos, llamados 'zancudos' por su consideración de títeres del Gobierno cuya misión es legitimar los comicios. Unas elecciones donde solo vota el presidente no suelen resultar fiables.

También resulta predecible que los resultados lleven aparejados una cascada de sanciones internacionales. El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto firmar una batería de medidas para aumentar la presión sobre el nuevo gabinete y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá en los próximos días y podría plantear la suspensión del país en este grupo. "Ninguna potencia" va a "intimidarnos", dijo ayer el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

Y Ortega, mientras tanto, en su laberinto. Ayer acusó a los opositores de promover el "golpe de Estado terrorista" de 2018.