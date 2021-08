Ahmed Rashid, escritor: "Los jóvenes talibanes son más radicales y antioccidentales"

Afganistán se dirige de nuevo al caos y los talibanes están cada día más cerca de recuperar el poder que perdieron tras la invasión de Estados Unidos en 2001. Ahmed Rashid (Rawalpindi, 1948) escribió 'Los Talibán', en 2000, y 'Descenso al caos', en 2008, dos manuales clave de geopolítica que explican muchos de los errores que se han vuelto a repetir en un país en el que británicos, soviéticos y ahora estadounidenses han tenido que retirarse sin poder clamar victoria. Rashid no opina. Él afirma y dibuja un futuro inmediato con unos islamistas mucho más radicales que los que establecieron el Emirato entre 1998 y 2001.

Ha cambiado temporalmente Lahore por Madrid debido a un problema de salud del que se ha recuperado y sigue minuto a minuto el imparable avance talibán que ha sacado a la luz en apenas una semana las debilidades del sistema creado por Estados Unidos durante dos décadas.

¿Qué diferencia ve entre los talibanes del siglo XXI y los que protagonizan su libro 'Los Talibán' de hace dos décadas?

Los que aparecen en mi libro conquistaron Kabul en 1996 y son ahora los líderes del movimiento, los talibanes que vemos en los puestos de poder o en las negociaciones de Doha. Los que están en el campo de batalla, sin embargo, son de una nueva generación mucho más radical, muchos han pasado por la cárcel, otros por Guantánamo... Los jóvenes son más radicales y antioccidentales

¿Podrán las viejas generaciones frenar a los más jóvenes?

En tiempos de guerra están unidos, el problema llegará cuando les toque gobernar. La gestión es más complicada que la guerra para ellos. Hay diferencias internas importantes y los más jóvenes, por ejemplo, son partidarios de contar con yihadistas extranjeros en sus filas y de colaborar con Al-Qaeda u otros movimientos islamistas regionales. El abrumador éxito en el campo de batalla que vemos desde hace una semana refuerza a los jóvenes en ese pulso interno y, a diferencia de 1996, esta vez pueden llegar a controlar todo el país.

¿Es una sorpresa para usted la rapidez de la ofensiva?

Nadie esperaba algo así, nadie. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la ONU. El Ejército entrenado y armado por la comunidad internacional durante dos décadas se ha derretido. Solo algunas unidades de las fuerzas especiales han plantado cara a la insurgencia. No hay liderazgo militar, no hay motivación, no hay nada.

Desde Kabul se ha lanzado una campaña en redes sociales con la etiqueta #sanctionpakistan. ¿Qué papel juega el país vecino en esta crisis?

Los líderes talibanes llevan dos décadas viviendo al otro lado de la frontera, allí han tenido su consejo político, en las escuelas de Pakistán estudian sus hijos. La conexión es directa. Pakistán es un actor clave, aunque también son importantes otros como Irán, Rusia y China.

¿De nuevo ante el 'gran juego' de Asia Central? ¿De nuevo Afganistán como tablero para dirimir diferencias entre países enemigos?

La eterna tragedia afgana, los distintos actores internacionales y pulsos como el que libran Estados Unidos frente a Irán o India con Pakistán.

Esa expresión de 'gran juego' se acuñó en el siglo XIX para describir el duelo entre los imperios británico y ruso. ¿Quiénes juegan ahora la partida?

Ahora es entre Occidente y China, aunque en nuestros días Occidente está claramente de retirada y, después de décadas y décadas de guerras, todos están cansados, sobre todo los propios afganos. El objetivo de Occidente ahora no es ayudar a los afganos; es frenar a China, que puede ser una de las ganadoras de esta situación.

¿Y ahora qué? ¿Nuevo Emirato?

El presidente Ashraf Ghani debe presentar la dimisión, no tiene otra salida porque su gestión ha sido uno de los motivos que han ocasionado este colapso. ¿Luego habrá un gobierno de unidad, uno de transición? Hay que esperar.

En 2008 ya alertaba en 'Descenso al caos' del fracaso en la construcción nacional en Afganistán. ¿Cuál ha sido el gran error de Estados Unidos?

Sin duda alguna, el gran error llegó en 2003 cuando abandonó Afganistán para centrarse en Irak. Este movimiento fue decisivo porque permitió la reagrupación y el reforzamiento de los talibanes tras la derrota de 2001.

El Gobierno de Kabul ha perdido ya el control de la mayor parte del país, hay 400.000 desplazados y la ONU pide a los países vecinos que no cierren fronteras. ¿Una nueva crisis humanitaria?

Desde luego. Estamos a las puertas de un nuevo gran éxodo de afganos, mucho mayor que lo que se pudo ver en las fronteras de Europa con la guerra siria de 2015. Entonces la mitad de los migrantes eran afganos, ahora serán todos y la cosa será más complicada porque no creo que Turquía abra las puertas. Europa no tardará en notar el efecto de esta crisis, es inevitable.