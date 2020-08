El Círculo de la Sanidad ve "muy mejorable" la gestión de la pandemia y apoya una evaluación independiente

El Círculo de la Sanidad considera que la gestión de la pandemia de covid-19 resulta "muy mejorable", por lo que apoyan la realización de una evaluación independiente tal y como reclamaron veinte reputados científicos a través de un artículo en la revista científica 'The Lancet'.

"Es una cuestión muy complicada, porque afrontamos algo que nunca hemos vivido en el último siglo, pero también es cierto que, una vez que han transcurrido seis meses desde que irrumpió la covid-19 en España, podemos decir que el balance es muy mejorable, por lo que es urgente una evaluación independiente", comenta su presidente, Ángel Puente, en un comunicado.

Así, asegura que "no hay que tener miedo a una evaluación que cuente con expertos españoles e internacionales, pero de forma independiente y sin tutelas políticas de ningún partido". A su juicio, "lo que tiene que dar pavor es que tras un semestre de pandemia", España esté "en una situación tan delicada como la actual y no sea capaz de detectar posibles errores para corregirlos y luchar en mejores condiciones contra nuevas oleadas de este virus y contra futuras pandemias".

"No se trata de revanchismos ni de perseguir a ninguna administración en concreto, sino de aprender entre todos. Casi 30.000 fallecidos reconocidos oficialmente, aunque sepamos que el dato es mayor, y las secuelas sociales y económicas que la pandemia nos va a dejar son razones de peso como para que no haya duda de la importancia de identificar y rectificar errores y potenciar aquello que sí se ha hecho bien, que también es justo destacarlo", añade Puente.

"España no puede depender del exterior para el abastecimiento de material sanitario"

En su opinión, una de las lecciones que sí se pueden extraer es que "España no puede depender del exterior para el abastecimiento de material sanitario, por lo que es imperativo apoyar a la industria nacional y europea, muy castigada en los últimos años por el peso tan desmesurado que se ha dado al precio en contratos y compras públicas, impidiendo que pudiéramos competir contra proveedores de otras regiones como Asia".

Flujo de personas

Además, recuerda que la asociación ha venido planteando reiteradamente la necesidad de que se establecieran más controles de seguridad al turismo, como pedir una PCR negativa reciente, "pues aunque no existe el riesgo cero, se minimizaría bastante". Así, lamenta que no se hiciera cuando España tenía cifras más bajas y advierte de que "lejos de haber desincentivado el flujo de personas, se hubiera enviado un mensaje al exterior de mayor seguridad". "Finalmente, ni se han impuesto esos controles ni se ha podido evitar que muchos Estados pongan trabas a sus conciudadanos para venir a España", añade.

Otra de las cuestiones por las que el Círculo de la Sanidad expresa su "preocupación" es por el hecho de que "un semestre después de que irrumpiera el covid-19 en España, no se haya sido "capaz de garantizar una mayor coordinación entre administraciones autonómicas y estatal, ni tampoco puesto de acuerdo en cómo contabilizar las cifras de fallecidos y contagiados".

"Esto no es admisible ni decente y debe corregirse de inmediato"

En palabras del presidente de la asociación, "esto no es admisible ni decente y debe corregirse de inmediato", por lo que expresa su deseo de que la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad "sirva para esto realmente cuanto antes".

El refuerzo de la atención primaria; la importancia de actuar con mayor previsión en la preparación de equipos de rastreadores, y poner en marcha cuanto antes la aplicación móvil para reforzar la detección de contactos de riesgo son otras de las reivindicaciones del Círculo de la Sanidad.

"No tenemos tiempo que perder y ya hemos visto que toda anticipación es poca en una situación como la que desgraciadamente estamos sufriendo. Por ello, no hay tiempo que perder en lo que a la detección de puntos de mejora se refiere", sentencia Ángel Puente, quien también avisa de que "la responsabilidad no solo es de las administraciones, sino de cada uno de los ciudadanos, que estamos obligados a actuar con la máxima prudencia y a no bajar la guardia, por nosotros mismos y por los que nos rodean".

