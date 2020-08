Trump le ha dicho a Rusia que no interfiera en elecciones, según O'Brien

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, ha afirmado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dicho a Rusia en "muchas ocasiones" que no interfiera en las elecciones estadounidenses.

"El presidente Trump sigue mandando el mensaje a los rusos (de) 'no se involucren en nuestras elecciones", ha dicho O'Brien a la cadena de televisión CBS.

"No me meto en las conversaciones que el presidente ha tenido con jefes de Estado extranjeros, pero puede decirle que se lo hemos dejado muy claro a los rusos, muy claro. Ninguna administración ha sido más dura con los rusos", ha segurado.

En ese sentido ha recordado las sanciones en vigor contra Rusia. "Hemos sancionado a muchos rusos, individuos, empresas, el Gobierno -ha continuado-. Hemos echado literalmente a decenas de espías rusos. Hemos cerrado todos sus consulados en la costa Oeste. Hemos cerrado instalaciones diplomáticas. No queda mucho que podamos hacer con los rusos".

A chinos e iraníes

Y ha dirigido un mensaje no solo a los rusos, sino también a los chinos e iraníes: "No se impliquen en nuestras elecciones". "Tanto si es China, Rusia o Irán, no vamos a tolerarlo y habrá duras consecuencias para cualquier país que intente interferir en nuestras elecciones libres y justas", ha apuntado el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense.

"Tanto si sus líderes prefieren a Joe Biden (virtual candidato demócrata) o a Donald Trump, no importa. Somos estadounidenses -ha añadido-. No vamos a tener a países extranjeros decidiendo quién será nuestro próximo presidente. Eso es escandaloso". Y ha subrayado que la mayor preocupación del Gobierno es que haya unas elecciones libres y justas.

El viernes, el director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, William Evanina, informó en un comunicado de que había alertado al Congreso de que China busca interferir en los comicios de noviembre para que Trump sea derrotado, mientras que Rusia trata de denigrar a Biden.

Evanina avisó también de que Irán está implicado "en una campaña de injerencia para dividir el país y socavar las instituciones democráticas". El centro de contrainteligencia que dirige Evanina forma parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que aglutina a los principales servicios de espionaje del país.

Las denuncias de una supuesta injerencia rusas en las elecciones de 2016 desencadenaron una investigación del fiscal especial Robert Mueller que acabó concluyendo en su informe que no halló indicios de esa interferencia.