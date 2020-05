Una ministra francesa recomienda a sus compatriotas no viajar a España

La ministra de Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, Élisabeth Borne, ha irrumpido en el debate sobre el turismo de verano con unas declaraciones en las que "invita" a sus compatriotas a no viajar al extranjero y en particular ha mencionado a España por sus medidas "contradictorias". "No invitamos a los franceses a planificar vacaciones en el extranjero", ha afirmado Borne en una entrevista en la emisora France Inter.

"No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, (pero) al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio", ha señalado en referencia a la cuarentena de 14 días para cualquier persona que llegue en avión anunciada por el Gobierno español.

"Hemos dicho muy claramente a los franceses que hoy tenemos que organizar nuestras vacaciones en Francia. No estamos invitando a los franceses a planear vacaciones en el extranjero", ha remachado. Borne ha indicado que "cualquiera puede comenzar a reservar sus vacaciones" para julio y agosto. "Anunciaremos las nuevas reglas más adelante, esta misma semana, ha asegurado.

Borne ha destacado además en la entrevista el "civismo" demostrado por los franceses y les ha invitado a mantener "las medidas de barrera que ya conocemos todos" y en su ámbito ha destacado que Air France se ha comprometido a reducir vuelos en rutas para las que existe una alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y 30 minutos.

Además ha defendido el uso de la bicicleta más allá del centro de la ciudad. "Estoy convencida de que cuando pruebes la bicicleta, seguro que la adoptarás"", ha asegurado. "La lógica es simple: dar la máxima libertad y no correr ningún riesgo", ha remachado.

Este mismo sábado el Gobierno francés ha confirmado la cuarentena voluntaria de 14 días a cualquier persona procedente de España, que es considerado así como cualquier país ajeno a la UE como medida de "reciprocidad". Sin embargo, el Gobierno español ha subrayado que la cuarentena estará solamente en vigor mientras dure el estado de alarma.